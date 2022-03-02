Украинцы записали песню "Байрактар" – ее нужно послушать всем оккупантам

2 марта 2022 , 12:03
Читати новину українською

Песню, которую следует послушать всем российским захватчикам, прежде чем лезть в Украину, опубликовали в сети. Она посвящена турецким беспилотникам, помогающим защищать нашу землю от оккупантов.

В сети появилась остроумная песня, исчерпывающе объясняющая российским захватчикам, что их ждет украинской земле. 

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Песня о Байрактаре разлетелась сетью – вероятно, скоро она станет классикой украинской песенности. 

Смотрите клип на песню "Байрактар": 

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Ярослава Прадід