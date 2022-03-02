Украинцы записали песню "Байрактар" – ее нужно послушать всем оккупантам
2 марта 2022 , 12:03Читати новину українською
Песню, которую следует послушать всем российским захватчикам, прежде чем лезть в Украину, опубликовали в сети. Она посвящена турецким беспилотникам, помогающим защищать нашу землю от оккупантов.
В сети появилась остроумная песня, исчерпывающе объясняющая российским захватчикам, что их ждет украинской земле.
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Песня о Байрактаре разлетелась сетью – вероятно, скоро она станет классикой украинской песенности.
Смотрите клип на песню "Байрактар":
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