Украинцы защищают весь мир, который сейчас наслаждается жизнью, – Зеленский о войне

Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают ценности, которые разделяют все современные люди, все, кто наслаждается жизнью. Поэтому мир должен помочь стране в борьбе с агрессором.

Украинский лидер в интервью телеканалу прокомментировал отчаянную борьбу украинского народа за свою землю и призвал международное сообщество помочь.

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Украинцы сейчас защищают весь мир

Зеленского попросили прокомментировать его слова о том, что если Украина падет, то падет и Европа. Он отметил, что украинцы защищают ценности, которые разделяют все современные люди, не только молодое поколение, а все, кто наслаждается жизнью. Однако украинский народ тоже имеет право на эти ценности.

Если вы позволите России уничтожить сейчас эти ценности, то это будет концом. Ведь Украина сейчас защищает всех,

– подчеркнул Зеленский.

Президент призвал международное сообщество помочь Украине, поэтому сейчас все украинцы – это армия Европы.

Напомним, основной просьбой украинцев к Западу является помощь с закрытием неба.

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