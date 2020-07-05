В аэропорту в Афинах 17 украинцев отказались пропускать на территорию Греции. Людей доставили в полицейский участок, и украинское консульство уже работает над их освобождением. Между тем в Госпогранслужбе говорят: не было оснований не выпускать граждан Украины за границу, ведь с их документами все было в порядке.

Сразу после звонка задержанных на горячую линию, с ними связался консул. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Греции.

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Как консулы пытаются решить ситуацию

Сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания 17 задержанных украинцев. Утром 5 июля задержанных посетила консул, доставила питьевую воду и средства личной гигиены.

Сейчас все они могут перемещаться по территории отделения, дополнительно покупать напитки и еду в нем.

Возвращение украинцев, отмечают в посольстве, возможно первыми обратными рейсами "Афины – Киев":

Wizzair – 07.07 в 21.55,

Ryanair – 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение).

Угроза депортации

Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к застрявших украинцам, которых уже отнесли к категории "нежелательные", не применяли процедуру "депортации". Иначе это бы грозило им запретом на посещение ЕС на несколько лет.

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Что говорят пограничники

В Гостаможслужба изданию ВВС отметили: не имели права не выпускать украинцев, ведь с их документами все в порядке.

Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают,

– рассказали в пресс-службе ГТСУ.

Предупреждение от посольства Греции в Украине

В дипучреждении напоминают: въезд разрешен только гражданам Украины с видом на жительство в Греции. Поэтому путешественников просят внимательно следить за обновлением официальной информации на правительственном портале. Там есть актуальные данные, которые касаются разрешенных категорий иностранцев и применения соответствующих ограничений относительно въезда.

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