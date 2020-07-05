Украинцы застряли в Афинах: консулы работают, чтобы те избежали депортации
В аэропорту в Афинах 17 украинцев отказались пропускать на территорию Греции. Людей доставили в полицейский участок, и украинское консульство уже работает над их освобождением. Между тем в Госпогранслужбе говорят: не было оснований не выпускать граждан Украины за границу, ведь с их документами все было в порядке.
Сразу после звонка задержанных на горячую линию, с ними связался консул. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Греции.
Смотрите также Их никто не задерживал, – МИД о ситуации с 17 украинцами в аэропорту Афин
Как консулы пытаются решить ситуацию
Сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания 17 задержанных украинцев. Утром 5 июля задержанных посетила консул, доставила питьевую воду и средства личной гигиены.
Сейчас все они могут перемещаться по территории отделения, дополнительно покупать напитки и еду в нем.
Возвращение украинцев, отмечают в посольстве, возможно первыми обратными рейсами "Афины – Киев":
- Wizzair – 07.07 в 21.55,
- Ryanair – 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение).
Угроза депортации
Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к застрявших украинцам, которых уже отнесли к категории "нежелательные", не применяли процедуру "депортации". Иначе это бы грозило им запретом на посещение ЕС на несколько лет.
Ранее К задержанным в Афинах украинцам допустили консула: детали инцидента
Что говорят пограничники
В Гостаможслужба изданию ВВС отметили: не имели права не выпускать украинцев, ведь с их документами все в порядке.
Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают,
– рассказали в пресс-службе ГТСУ.
Предупреждение от посольства Греции в Украине
В дипучреждении напоминают: въезд разрешен только гражданам Украины с видом на жительство в Греции. Поэтому путешественников просят внимательно следить за обновлением официальной информации на правительственном портале. Там есть актуальные данные, которые касаются разрешенных категорий иностранцев и применения соответствующих ограничений относительно въезда.
Задержание 17 украинцев в Афинах: главное
- Вечером 4 июля украинцы прибыли в аэропорт Афин двумя рейсами лоукостеров из Киева.
- По словам пассажиров, по прибытии в аэропорт во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.
- Украинцы жаловались на то, что не было ни еды, ни питья, спали прямо на деревянных двухъярусных кроватях.
- Украинские дипломаты в Греции объяснили задержанным, что их не захотели впускать в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
- Задержанные украинцы имели действительные отрицательные тесты на коронавирус, которые и предъявили украинским пограничникам.