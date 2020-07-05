В аеропорту в Афінах 17 українців відмовилися пропускати на територію Греції. Людей доставили до поліцейського відділку, і українське консульство вже працює над їхнім визволенням. Тим часом у Держприкордонслужбі кажуть: не мали підстав не випускати громадян України за кордон, адже з їхніми документами все було гаразд.

Одразу після дзвінка від затриманих на гарячу лінію, із ними зв'язався консул. Про це повідомили у пресслужбі Посольства України у Греції.

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Як консули намагаються владнати ситуацію

Одразу розпочалася робота з представниками поліції аеропорту щодо забезпечення умов перебування 17 затриманих українців. Зранку 5 липня затриманих відвідала консулка, доставила питну воду і засоби особистої гігієни.

Наразі усі вони можуть переміщатися територію відділка, додатково купувати напої та їжу у ньому.

Повернення українців, зазначають у посольстві, можливе першими зворотніми рейсами "Афіни – Київ":

Wizzair – 07.07 о 21.55,

Ryanair – 06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження).

Загроза депортації

Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до застряглих українців, яких вже віднесли до категорії "небажані", не застосовували процедуру "депортації". Інакше це б загрожувало їм декількарічній забороні на відвідування ЄС.

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Що кажуть прикордонники

У Держприкордоній службі виданню ВВС зазначили: не мали права не випускати українців, адже з їхніми документами все гаразд.

Прикордонники діють, згідно з чинним законодавством. Якщо у людини документи в нормі, то прикордонники її пропускають,

– розповіли у пресслужбі ДПСУ.

Попередження від посольства Греції в Україні

У дипустанові нагадують: в'їзд дозволено лише громадянам України з посвідкою на постійне проживання в Греції. Відтак мандрівників просять уважно слідкувати за оновленням офіційної інформації на урядовому порталі. Саме там наявні актуальні дані, що стосуються дозволених категорій іноземців, та застосування відповідних обмежень до в’їзду.

Коротко про затримання українців у Греції