Украинцы готовы сортировать мусор, – эко-активисты

Основатель проекта и руководитель общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская рассказала о собственном исследовании – насколько украинцы готовы сортировать мусор.

Результаты этого исследования следующие: организация раздельной сортировки мусора – убыточная. Поэтому она до сих пор "не прижилась" в Украине. Необходима понятная экономическая система для сортировки мусора, и экономические стимулы, как для бизнеса, так и для потребителей.

Но второй вывод – украинцы готовы сортировать мусор.

У нас огромное количество людей, которые приезжают на единственную маленькую станцию сортировки мусора со всех уголков Киева и даже из пригорода. Сегодня приходят по 100 человек на день, и полуторатонная машина загружена чистым уплотненным вторсырьем. Наш проект, только одна станция сортировки может собирать до 20 тонн отходов в месяц – бумага, пластик, металл, стекло. Если бы такие пункты были в каждом районе – представьте, сколько бы мы могли спасти ценных раздельных отходов,

– поделилась опытом Аратовская.

Третий вывод эко-активистов – вторсырье в Украине в дефиците. В нем очень нуждаются компании, которые перерабатывают вторсырье, их немало, но они работают в условиях дефицита и даже вынуждены импортировать вторсырье, из-за чего растет стоимость их товара внутри страны. Например, это бумага, которой изготавливается на 55 миллионов долларов ежегодно. Так же – стекло и некоторые виды полимеров.

В итоге, констатировала Аратовская – всем участникам сферы управления отходами не хватает единых понятных правил игры.

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