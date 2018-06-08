20:17
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Українці готові сортувати сміття, – еко-активісти

54 Читать новость на русском
В Україні готові до сортування відходів
В Україні готові до сортування відходів / dyvys.info

Засновник проекту і керівник громадської організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська розповіла про власне дослідження – наскільки українці готові сортувати сміття.

Результати цього дослідження наступні: організація роздільного сортування сміття – збиткова. Тому вона досі "не прижилася" в Україні. Необхідна зрозуміла економічна система для сортування сміття, і економічні стимули, як для бізнесу, так і для споживачів.

Але другий висновок – українці готові сортувати сміття.

У нас величезна кількість людей, які приїжджають на єдину маленьку станцію сортування сміття з усіх куточків Києва і навіть з передмістя. Сьогодні приходять по 100 людей на день, і півтонна автівка завантажена чистою ущільненою вторсировиною. Наш проект, тільки одна станція сортування, може збирати до 20 тон відходів на місяць – папір, пластик, метал, скло. Якби такі пункти були в кожному районі – уявіть, скільки б ми могли врятувати цінних роздільних відходів,
– поділилася досвідом Аратовська.

Третій висновок еко-активістів – вторсировина в Україні в дефіциті. Її дуже потребують компанії, які переробляють вторсировину, їх чимало, але вони працюють в умовах дефіциту і навіть змушені імпортувати вторсировину, через що зростає вартість їхнього товару всередині країни. Наприклад, це папір, якого виготовляється на 55 мільйонів доларів щороку. Так само – скло і деякі види полімерів.

У підсумку, констатувала Аратовська – усім учасникам сфери управління відходами не вистачає єдиних зрозумілих правил гри.

Читайте детальніше про кроки в напрямку виходу зі "сміттєвого колапсу" в Україні: Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки

Теги: Новини України Новини політики Екологія Бізнес Законодавство
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
сьогодні, 20:02 Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
136
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сьогодні, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 390
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сьогодні, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 283
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сьогодні, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1538
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 670
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук