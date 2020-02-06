Украинцы, которые пострадали в авиакатастрофе возле Алматы, уже дома

Пострадавшие в крушении самолета в Казахстане украинцы вернулись на Родину. Им выплатили всю сумму денег за приобретенные авиабилеты.

О том, что Юрий и Яна Сон уже дома, сообщили в фейсбуке Департамента консульской службы МИД.

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При непосредственном содействии Посольства Украины в Казахстане граждане Украины в сопровождении отца пострадавшего вернулись на Родину,

– говорится в сообщении.

Все время после аварии самолета Посольство Украины в Казахстане поддерживало контакты с врачами медицинского учреждения, в которое госпитализировали пострадавших украинцев.

Кроме того, украинцы во время авиакатастрофы потеряли документы. Посольство помогло им с восстановлением документов.

Также авиакомпания Air Astana вернула пострадавшим украинцам всю сумму денег за приобретенные авиабилеты.

Основное об авиакатастрофе самолета в Алматы? 27 декабря 2019 года близ аэропорта Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр". Он выполнял рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан. На борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди пострадавших двое граждан Украины – Яна и Юрий Сон. Их с травмами доставили в больницу Алматы.