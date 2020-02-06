14:19
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      Украинцы, которые пострадали в авиакатастрофе возле Алматы, уже дома

      36 Читати новину українською
      Украинцы, которые пострадали в авиакатастрофе возле Алматы, вернулись домой / liga.net

      Пострадавшие в крушении самолета в Казахстане украинцы вернулись на Родину. Им выплатили всю сумму денег за приобретенные авиабилеты.

      О том, что Юрий и Яна Сон уже дома, сообщили в фейсбуке Департамента консульской службы МИД.

      Читайте также: Влетел в овраг и развалился: все, что известно об аварии самолета в Стамбуле – фото и видео

      При непосредственном содействии Посольства Украины в Казахстане граждане Украины в сопровождении отца пострадавшего вернулись на Родину,
      – говорится в сообщении.

      Все время после аварии самолета Посольство Украины в Казахстане поддерживало контакты с врачами медицинского учреждения, в которое госпитализировали пострадавших украинцев.

      Кроме того, украинцы во время авиакатастрофы потеряли документы. Посольство помогло им с восстановлением документов.

      Также авиакомпания Air Astana вернула пострадавшим украинцам всю сумму денег за приобретенные авиабилеты.

      Основное об авиакатастрофе самолета в Алматы? 27 декабря 2019 года близ аэропорта Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр". Он выполнял рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан. На борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди пострадавших двое граждан Украины – Яна и Юрий Сон. Их с травмами доставили в больницу Алматы.

      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      11435
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Постраждалі авиация МИД Украины Авиакатастрофа в Алматы Новости Казахстана
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Угроза для страны. Почему Зеленский может уволить Богдана
      Юрій Бутусов 89
      сегодня , 12:33 Депутаты провалили голосование за отмену закона о среднем образовании 2020: детали
      Ростислав Струтинський 8037
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      3 февраля , 17:05 Власти одного из итальянских городов продают дома за 1 евро: детали
      Ростислав Струтинський 370
      сегодня , 12:01 Трамп спасен: кому из президентов США был объявлен импичмент
      Ярослав Голобородько 211
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук