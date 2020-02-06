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      Українці, які постраждали в авіакатастрофі біля Алмати, вже вдома

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      Українці, які постраждали в авіакатастрофі біля Алмати, повернулися додому / liga.net

      Постраждалі в катастрофі літака в Казахстані українці повернулися на Батьківщину. Їм виплатили всю суму грошей за придбані авіаквитки.

      Про те, що Юрій та Яна Сон вже вдома, повідомили у фейсбуці Департаменту консульської служби МЗС.

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      За безпосереднього сприяння Посольства України в Казахстані громадяни України у супроводі батька постраждалого повернулися на Батьківщину,
      – йдеться в повідомленні.

      Весь час після аварії літака Посольство України в Казахстані підтримувало контакти з лікарями медичного закладу, до якого госпіталізували постраждалих українців.

      Крім того, українці під час авіакатастрофи втратили документи. Посольство допомогло їм з відновленням документів.

      Також авіакомпанія Air Astana повернула постраждалим українцям всю суму грошей за придбані авіаквитки.

      Основне про авіакатастрофу літака в Алмати?27 грудня 2019 року поблизу аеропорту Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії "Бек Ейр". Він виконував рейс за маршрутом Алмати – Нур-Султан. На борту літака перебувало 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед постраждалих було двоє громадян України – Яна та Юрій Сон. Їх з травмами доставили до лікарні Алмати.

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      сьогодні
      22053
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Казахстану Авіакатастрофа в Алмати авіація Постраждалі МЗС України
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