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      Украинцы массово возвращаются домой на Пасху, на границе ажиотаж: видео

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      Украинцы массово возвращаются домой на Пасху / fakty.com.ua

      Перед Пасхой украинцы массово возвращаются домой из-за границы, образуя большие очереди. Украинских заробитчан из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за пассажиров разворачивается настоящая борьба между украинскими перевозчиками.

      Видео ажиотажа на границе обнародовали в сети. Так на видео, которое опубликовал журналист Виталий Глагола в телеграме, видно, что люди не соблюдают дистанции в 2 метра.

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      Более того, некоторые не имеют защитных масок и перчаток. Видео Глаголы, снято на закарпатском пункте пропуска "Тиса" Чоп – Захонь.

      После этого за пассажиров разворачивается настоящая борьба между украинскими перевозчиками, которые предлагают воспользоваться рейсами на разные расстояния: от расположенного недалеко города Рахова до Мариуполя на Азовском море. Микроавтобусы – без табличек или с изготовленными на скорую руку, когда на листке ручкой указано направление. Часть водителей – без масок и перчаток,
      – написал Глагола.

      Перед Пасхой украинцы возвращаются домой и из России, в которой стремительно возрастает количество больных коронавирусом. Как пишет "Апостроф", примерно 100 человек ждут автобус, который отвезет их в Украину.

      Автобус вмещает 30 человек. Интервал 2 – 4 часа. Если бы не закрывали пеший, было бы больше контроля: люди идут по одному или семьей, каждого можно быстро проверить на температуру,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что люди стоят большими тесными группами, потом едут в тесноте в автобусах.

      К теме: Украинцев на границе с Польшей набили в автобусы и не отправили на обсервацию: видео


      Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Украина – Россия Пасха Госпогранслужба Новости Украины
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