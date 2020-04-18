Украинцы массово возвращаются домой на Пасху, на границе ажиотаж: видео

Перед Пасхой украинцы массово возвращаются домой из-за границы, образуя большие очереди. Украинских заробитчан из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за пассажиров разворачивается настоящая борьба между украинскими перевозчиками.

Видео ажиотажа на границе обнародовали в сети. Так на видео, которое опубликовал журналист Виталий Глагола в телеграме, видно, что люди не соблюдают дистанции в 2 метра.

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Более того, некоторые не имеют защитных масок и перчаток. Видео Глаголы, снято на закарпатском пункте пропуска "Тиса" Чоп – Захонь.

После этого за пассажиров разворачивается настоящая борьба между украинскими перевозчиками, которые предлагают воспользоваться рейсами на разные расстояния: от расположенного недалеко города Рахова до Мариуполя на Азовском море. Микроавтобусы – без табличек или с изготовленными на скорую руку, когда на листке ручкой указано направление. Часть водителей – без масок и перчаток,

– написал Глагола.

Перед Пасхой украинцы возвращаются домой и из России, в которой стремительно возрастает количество больных коронавирусом. Как пишет "Апостроф", примерно 100 человек ждут автобус, который отвезет их в Украину.

Автобус вмещает 30 человек. Интервал 2 – 4 часа. Если бы не закрывали пеший, было бы больше контроля: люди идут по одному или семьей, каждого можно быстро проверить на температуру,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что люди стоят большими тесными группами, потом едут в тесноте в автобусах.

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Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала