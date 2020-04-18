Українці масово повертаються додому на Великдень, на кордоні ажіотаж: відео
Перед Великоднем українці масово повертаються додому з-за кордону, утворюючи великі черги. Українських заробітчан з Європи перевозять спеціальними автобусами через кордон. Після цього за пасажирів розгортається справжня боротьба між українськими перевізниками.
Відео ажіотажу на кордоні оприлюднили у мережі. Так на відео, яке опублікував журналіст Віталій Глагола у телеграмі, видно, що люди не дотримуються дистанції у 2 метри.
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Ба більше, деякі не мають захисних масок та рукавичок. Відео Глагола, зняте на закарпатському пункті пропуску "Тиса" Чоп – Захонь.
Після цього за пасажирів розгортається справжня боротьба між українськими перевізниками, які пропонують скористатися рейсами на різні відстані: від розташованого недалеко міста Рахова до Маріуполя на Азовському морі. Мікроавтобуси – без табличок або з виготовленими нашвидкуруч, коли на листку ручкою вказано напрям. Частина водіїв – без масок і рукавичок,
– написав Глагола.
Перед Великоднем українці повертаються додому і з Росії, в якій стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Як пише "Апостроф", приблизно 100 людей чекають автобус, який відвезе їх в Україну.
Автобус вміщає 30 осіб. Інтервал 2 – 4 години. Якби не закривали пішу, було б більше контролю: люди йдуть по одному або родиною, кожного можна швидко перевірити на температуру,
– мовиться у повідомленні.
Відзначається, що люди стоять великими тісними групами, потім їдуть у тісноті в автобусах.
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