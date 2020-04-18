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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Українці масово повертаються додому на Великдень, на кордоні ажіотаж: відео

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      Українці масово повертаються додому на Великдень / fakty.com.ua

      Перед Великоднем українці масово повертаються додому з-за кордону, утворюючи великі черги. Українських заробітчан з Європи перевозять спеціальними автобусами через кордон. Після цього за пасажирів розгортається справжня боротьба між українськими перевізниками.

      Відео ажіотажу на кордоні оприлюднили у мережі. Так на відео, яке опублікував журналіст Віталій Глагола у телеграмі, видно, що люди не дотримуються дистанції у 2 метри.

      Важливо В українських містах посилили карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

      Ба більше, деякі не мають захисних масок та рукавичок. Відео Глагола, зняте на закарпатському пункті пропуску "Тиса" Чоп – Захонь.

      Після цього за пасажирів розгортається справжня боротьба між українськими перевізниками, які пропонують скористатися рейсами на різні відстані: від розташованого недалеко міста Рахова до Маріуполя на Азовському морі. Мікроавтобуси – без табличок або з виготовленими нашвидкуруч, коли на листку ручкою вказано напрям. Частина водіїв – без масок і рукавичок,
      – написав Глагола.

      Перед Великоднем українці повертаються додому і з Росії, в якій стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Як пише "Апостроф", приблизно 100 людей чекають автобус, який відвезе їх в Україну. 

      Автобус вміщає 30 осіб. Інтервал 2 – 4 години. Якби не закривали пішу, було б більше контролю: люди йдуть по одному або родиною, кожного можна швидко перевірити на температуру,
      – мовиться у повідомленні.

      Відзначається, що люди стоять великими тісними групами, потім їдуть у тісноті в автобусах.

      Що відбувається на кордоні з РФ: дивіться відео

      До теми: Українців на кордоні з Польщею набили в автобуси й не відправили на обсервацію: відео


      Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Великдень Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба
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