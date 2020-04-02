Украинцы начали хуже относиться к Зеленскому и Ермаку, – опрос

Количество тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому, в конце марта уменьшилось до 46%. Однако тех, кто воспринимает политика негативно, тоже стало меньше. Кроме того, менее положительно относятся украинцы к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

Об отношении к политикам в Украине свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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По сравнению с февралем уровень позитивного отношения к президенту Зеленскому и главе Офиса Президента Ермаку уменьшился, однако вырос – к спикеру Рады Разумкову.

Как украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому:

положительно – 46%, в феврале было 48;

отрицательно – 21, было – 22.

К главе офиса Президента Андрею Ермаку:

положительно – 6%, в феврале было 21%;

отрицательно – 38%, было 31%.

К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову:

положительно – 29, в феврале было 28;

отрицательно – 21%, было – 22%.

К министру иностранных дел Арсену Авакову:

положительно – 12%;

отрицательно – 35%.

К Денису Шмыгалю:

положительно – 11% тех;

отрицательно – 25%.

Статистика рассчитана на основе ответов людей, которые знают этих политиков.



Как украинцы относятся к политикам / Скриншот с сайта КМИС

Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.