Украинцы начали хуже относиться к Зеленскому и Ермаку, – опрос
Количество тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому, в конце марта уменьшилось до 46%. Однако тех, кто воспринимает политика негативно, тоже стало меньше. Кроме того, менее положительно относятся украинцы к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.
Об отношении к политикам в Украине свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.
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По сравнению с февралем уровень позитивного отношения к президенту Зеленскому и главе Офиса Президента Ермаку уменьшился, однако вырос – к спикеру Рады Разумкову.
Как украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому:
- положительно – 46%, в феврале было 48;
- отрицательно – 21, было – 22.
К главе офиса Президента Андрею Ермаку:
- положительно – 6%, в феврале было 21%;
- отрицательно – 38%, было 31%.
К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову:
- положительно – 29, в феврале было 28;
- отрицательно – 21%, было – 22%.
К министру иностранных дел Арсену Авакову:
- положительно – 12%;
- отрицательно – 35%.
К Денису Шмыгалю:
- положительно – 11% тех;
- отрицательно – 25%.
Статистика рассчитана на основе ответов людей, которые знают этих политиков.
Как украинцы относятся к политикам / Скриншот с сайта КМИС
Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.
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