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      Украинцы начали хуже относиться к Зеленскому и Ермаку, – опрос

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      Українці почали гірше ставитися до Зеленського та Єрмака / prm.ua

      Количество тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому, в конце марта уменьшилось до 46%. Однако тех, кто воспринимает политика негативно, тоже стало меньше. Кроме того, менее положительно относятся украинцы к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

      Об отношении к политикам в Украине свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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      По сравнению с февралем уровень позитивного отношения к президенту Зеленскому и главе Офиса Президента Ермаку уменьшился, однако вырос – к спикеру Рады Разумкову.

      Как украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому:

      • положительно – 46%, в феврале было 48;
      • отрицательно – 21, было – 22.

      К главе офиса Президента Андрею Ермаку:

      • положительно – 6%, в феврале было 21%;
      • отрицательно – 38%, было 31%.

      К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову:

      • положительно – 29, в феврале было 28;
      • отрицательно – 21%, было – 22%.

      К министру иностранных дел Арсену Авакову:

      • положительно – 12%;
      • отрицательно – 35%.

      К Денису Шмыгалю:

      • положительно – 11% тех;
      • отрицательно – 25%.

      Статистика рассчитана на основе ответов людей, которые знают этих политиков.


      Как украинцы относятся к политикам / Скриншот с сайта КМИС

      Что известно об опросе? КМИС проводил его с 27 по 30 марта 2020 года. Исследовали мнение 1 тысячи 500 украинцев, использовав случайную выборку мобильных телефонных номеров Погрешность выборки не превышает 3%.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Дмитрий Разумков Министерство внутренних дел Арсен Аваков Верховная Рада Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Андрей Ермак Офіс Президента Социологическое исследование Статистика Новости политики
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