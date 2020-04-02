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      Українці почали гірше ставитися до Зеленського та Єрмака, – опитування

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      Українці почали гірше ставитися до Зеленського та Єрмака / prm.ua

      Кількість тих, хто позитивно ставиться до Володимира Зеленського, наприкінці березня зменшилася до 46%. Однак тих, хто сприймає політика негативно, теж стало менше. Крім того, менш позитивно ставляться українці до глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

      Про ставлення до політиків в Україні свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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      У порівнянні з лютим рівень позитивного ставлення до президента Зеленського та глави офісу Президента Єрмака зменшився, однак зріс – до спікера Ради Разумкова.

      Як українці ставляться до президента Володимира Зеленського:

      позитивно – 46%, у лютому було 48;
      негативно – 21, було – 22.

      До глави Офісу Президента Андрія Єрмака:

      позитивно – 6%, у лютому було 21%;
      негативно – 38%, було – 31%.

      До спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова:

      позитивно – 29, у лютому було 28;
      негативно – 21%, було – 22%.

      До міністра закордонних справ Арсена Авакова:

      позитивно – 12%;
      негативно – 35%.

      До Дениса Шмигаля:

      позитивно – 11% тих;
      негативно – 25%.

      Статистика розрахована на основі відповідей людей, які знають цих політиків.


      Як українці ставляться до політиків / Скриншот зі сайту КМІС

      Що відомо про опитування? КМІС проводив його з 27 по 30 березня 2020 року. Дослідили думку 1 тисячі 500 українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів Похибка вибірки не перевищує 3%.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Дмитро Разумков Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Верховна Рада Денис Шмигаль Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс Президента Соціологічне дослідження Статистика Новини політики
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