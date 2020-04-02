Українці почали гірше ставитися до Зеленського та Єрмака, – опитування

Кількість тих, хто позитивно ставиться до Володимира Зеленського, наприкінці березня зменшилася до 46%. Однак тих, хто сприймає політика негативно, теж стало менше. Крім того, менш позитивно ставляться українці до глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про ставлення до політиків в Україні свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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У порівнянні з лютим рівень позитивного ставлення до президента Зеленського та глави офісу Президента Єрмака зменшився, однак зріс – до спікера Ради Разумкова.

Як українці ставляться до президента Володимира Зеленського:

позитивно – 46%, у лютому було 48;

негативно – 21, було – 22.

До глави Офісу Президента Андрія Єрмака:

позитивно – 6%, у лютому було 21%;

негативно – 38%, було – 31%.

До спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова:

позитивно – 29, у лютому було 28;

негативно – 21%, було – 22%.

До міністра закордонних справ Арсена Авакова:

позитивно – 12%;

негативно – 35%.

До Дениса Шмигаля:

позитивно – 11% тих;

негативно – 25%.

Статистика розрахована на основі відповідей людей, які знають цих політиків.



Як українці ставляться до політиків / Скриншот зі сайту КМІС

Що відомо про опитування? КМІС проводив його з 27 по 30 березня 2020 року. Дослідили думку 1 тисячі 500 українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів Похибка вибірки не перевищує 3%.