Украинцы назвали главные политические события 2019 года

Главным политическим событием 2019 года в Украине ее граждане назвали президентские и парламентские выборы (58% опрошенных). А главным политическим в мире украинцы назвали нормандскую встречу (23%)

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

Узнайте, кого украинцы назвали политиком года

Главные политические события 2019 года в Украине

парламентские и президентские выборы – эти события назвали 58% опрошенных. Причем событие признано положительным,

освобождение пленных – 8%,

нормандская встреча – 5%,

получение Томоса – 2%,

разведение войск на Донбассе – 2%,

внедрение рынка земли – 2%,

ни одно событие не смогли назвать 16% (в прошлом году – 12%).

Главные политические события 2019 года в мире

нормандская встреча – так считают 23% опрошенных,

импичмент президента США Дональда Трампа – 6%,

война в Сирии – 2%,

Brexit – 2%,

протесты "желтых жилетов" во Франции – 2%,

ни одно событие не смогли назвать 51%.

В каком направлении движется Украина

Большинство опрошенных (44%) считают, что Украина движется в правильном направлении.

В неправильном направлении движения страны убеждены 36%.

20% свое мнение не определили.

В конце 2018 года, наоборот, абсолютное большинство (70%) украинцев считали направление движения страны неправильным и только 18% – правильным (12% не определились).

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В последний раз украинцы были больше убеждены в правильности направления движения страны после президентских выборов в июне 2005 года. Тогда 42% украинцев считали направление движения страны правильным, 31% – неправильным.

Но уже в ноябре 2005 года мнение украинцев поменялось на противоположное: 59% считали следование страны неправильным и только 18% – правильным.



Статистика предвыборных всплесков оптимизма среди украинцев / Инфографика фонда "Демократические инициативы"

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.