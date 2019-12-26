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      Украинцы назвали главные политические события 2019 года

      26 Читати новину українською
      / Пресс-служба Президента Украины

      Главным политическим событием 2019 года в Украине ее граждане назвали президентские и парламентские выборы (58% опрошенных). А главным политическим в мире украинцы назвали нормандскую встречу (23%)

      Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

      Узнайте, кого украинцы назвали политиком года

      Главные политические события 2019 года в Украине

      • парламентские и президентские выборы – эти события назвали 58% опрошенных. Причем событие признано положительным,
      • освобождение пленных – 8%,
      • нормандская встреча – 5%,
      • получение Томоса – 2%,
      • разведение войск на Донбассе – 2%,
      • внедрение рынка земли – 2%,
      • ни одно событие не смогли назвать 16% (в прошлом году – 12%).

      Главные политические события 2019 года в мире

      • нормандская встреча – так считают 23% опрошенных,
      • импичмент президента США Дональда Трампа – 6%,
      • война в Сирии – 2%,
      • Brexit – 2%,
      • протесты "желтых жилетов" во Франции – 2%,
      • ни одно событие не смогли назвать 51%.

      В каком направлении движется Украина

      • Большинство опрошенных (44%) считают, что Украина движется в правильном направлении.
      • В неправильном направлении движения страны убеждены 36%.
      • 20% свое мнение не определили.

      В конце 2018 года, наоборот, абсолютное большинство (70%) украинцев считали направление движения страны неправильным и только 18% – правильным (12% не определились).

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      В последний раз украинцы были больше убеждены в правильности направления движения страны после президентских выборов в июне 2005 года. Тогда 42% украинцев считали направление движения страны правильным, 31% – неправильным.

      Но уже в ноябре 2005 года мнение украинцев поменялось на противоположное: 59% считали следование страны неправильным и только 18% – правильным.

      опитування українці політика статистика соціологічне дослідження
      Статистика предвыборных всплесков оптимизма среди украинцев / Инфографика фонда "Демократические инициативы"

      Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Парламентские выборы 2019 Статистика Социологическое исследование Импичмент Трампа Выборы Президента 2019
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