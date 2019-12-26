Украинцы назвали главные политические события 2019 года
Главным политическим событием 2019 года в Украине ее граждане назвали президентские и парламентские выборы (58% опрошенных). А главным политическим в мире украинцы назвали нормандскую встречу (23%)
Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".
Узнайте, кого украинцы назвали политиком года
Главные политические события 2019 года в Украине
- парламентские и президентские выборы – эти события назвали 58% опрошенных. Причем событие признано положительным,
- освобождение пленных – 8%,
- нормандская встреча – 5%,
- получение Томоса – 2%,
- разведение войск на Донбассе – 2%,
- внедрение рынка земли – 2%,
- ни одно событие не смогли назвать 16% (в прошлом году – 12%).
Главные политические события 2019 года в мире
- нормандская встреча – так считают 23% опрошенных,
- импичмент президента США Дональда Трампа – 6%,
- война в Сирии – 2%,
- Brexit – 2%,
- протесты "желтых жилетов" во Франции – 2%,
- ни одно событие не смогли назвать 51%.
В каком направлении движется Украина
- Большинство опрошенных (44%) считают, что Украина движется в правильном направлении.
- В неправильном направлении движения страны убеждены 36%.
- 20% свое мнение не определили.
В конце 2018 года, наоборот, абсолютное большинство (70%) украинцев считали направление движения страны неправильным и только 18% – правильным (12% не определились).
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В последний раз украинцы были больше убеждены в правильности направления движения страны после президентских выборов в июне 2005 года. Тогда 42% украинцев считали направление движения страны правильным, 31% – неправильным.
Но уже в ноябре 2005 года мнение украинцев поменялось на противоположное: 59% считали следование страны неправильным и только 18% – правильным.
Статистика предвыборных всплесков оптимизма среди украинцев / Инфографика фонда "Демократические инициативы"
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.