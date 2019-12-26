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      Українці назвали головні політичні події 2019 року

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      Найголовніші політичні події 2019 року / Пресслужба Президента України

      Головною політичною подією 2019 року в Україні її громадяни назвали президентські та парламентські вибори (58% опитаних). А головною політичною подією у світі українці назвали нормандську зустріч (23%)

      Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного 13-18 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з "Центром Разумкова".

      Дізнайтеся, кого українці назвали політиком року

      Головні політичні події 2019 року в Україні

      • Парламентські та президентські вибори – ці події назвали 58% опитаних. Причому подія визнана позитивною,
      • звільнення полонених – 8%,
      • нормандська зустріч – 5%,
      • отримання Томосу – 2%,
      • розведення військ на Донбасі – 2%,
      • впровадження ринку землі – 2%,
      • жодної події не змогли назвати 16% (минулого року – 12%).

      Головні політичні події 2019 року у світі

      • Нормандська зустріч – так вважають 23% опитаних,
      • імпічмент президента США Дональда Трампа – 6%,
      • війна в Сирії – 2%,
      • Brexit – 2%,
      • протести "жовтих жилетів" у Франції – 2%,
      • жодної події не змогли назвати 51%.

      В якому напрямку рухається Україна

      • Більшість опитаних (44%) вважають, що Україна прямує у правильному напрямку.
      • В неправильному напрямі руху країни переконані 36%.
      • 20% своєї думки не визначили.

      Наприкінці 2018 року, навпаки, абсолютна більшість (70%) українців вважали напрямок руху країни неправильним і лише 18% – правильним (12% не визначилися).

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      Востаннє українці були більше переконані у правильності напряму руху країни після президентських виборів у червні 2005 року. Тоді 42% українців вважали напрям руху країни правильним, 31% – неправильним.

      Але вже в листопаді 2005 року думка українців змінилася на протилежну: 59% вважали прямування країни неправильним і лише 18% – правильним.

      опитування українці політика статистика соціологічне дослідження
      Статистика передвиборчих сплесків оптимізму серед українців / Інфографіка фонду "Демократичні ініціативи"

      Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Статистика Нормандська зустріч 2019 Парламентські вибори 2019 Президентські вибори 2019 Імпічмент Трампа
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