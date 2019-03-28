Украинцы не видят Порошенко во втором туре, – опрос "Рейтинга"

Большинство украинцев уверены, что в финале президентских выборов встретятся Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Такие данные в последний день, когда разрешена публикация результатов опросов, приводит социологическая группа "Рейтинг".

На вопрос, кто из этих кандидатов, по вашим ожиданиям, выйдет во второй тур выборов, из числа тех, кто определился и пойдет голосовать, 43,7% ответили – Владимир Зеленский, 40,3% – Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко в этом рейтинге является лишь третьим. В его перспективы попадания в финал верят лишь 37,9% граждан.

Опрос приводилось с 22 по 27 марта 2019 года. Метод сбора информации: личное интервью (лицом к лицу). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%. Всего опрошены 3000 респондентов.