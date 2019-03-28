14:10
28 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду
      Вєсті.UA
      23:42, 27 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Украинцы не видят Порошенко во втором туре, – опрос "Рейтинга"

      199 Читати новину українською
      Опрос
      Опрос / 5.ua

      Большинство украинцев уверены, что в финале президентских выборов встретятся Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

      Такие данные в последний день, когда разрешена публикация результатов опросов, приводит социологическая группа "Рейтинг".

      На вопрос, кто из этих кандидатов, по вашим ожиданиям, выйдет во второй тур выборов, из числа тех, кто определился и пойдет голосовать, 43,7% ответили – Владимир Зеленский, 40,3% – Юлия Тимошенко.

      Петр Порошенко в этом рейтинге является лишь третьим. В его перспективы попадания в финал верят лишь 37,9% граждан.

      Опрос приводилось с 22 по 27 марта 2019 года. Метод сбора информации: личное интервью (лицом к лицу). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%. Всего опрошены 3000 респондентов.

      blog_ava
      Взрывы и пожар в Кропивницком, есть пострадавшие: фото и видео (обновлено)
      сегодня
      18768
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Программы кандидатов в президенты: что нужно знать перед тем, как голосовать
      сегодня , 14:01 Программы кандидатов в президенты: что нужно знать перед тем, как голосовать
      Інна Жолобович
      Путин заложник своей картины мира, или Почему президент РФ не хочет окончания войны
      сегодня , 13:00 Путин заложник своей картины мира, или Почему президент РФ не хочет окончания войны
      Павло Казарін 171
      Істинний військовий: Встав, повипльовував куски своїх зубів. І все
      сегодня , 12:00 Істинний військовий: Встав, повипльовував куски своїх зубів. І все
      Євгенія Мазур 1380
      Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      сегодня , 10:00 Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      Катерина Петренко 1305
      "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      сегодня , 09:15 "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      Юлія Ліпенцева 584
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      В компартии провели обыски: фото "находок"
       8 мая 2018 , 14:16
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       7 марта , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук