Украинцы не видят Порошенко во втором туре, – опрос "Рейтинга"
Большинство украинцев уверены, что в финале президентских выборов встретятся Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.
Такие данные в последний день, когда разрешена публикация результатов опросов, приводит социологическая группа "Рейтинг".
На вопрос, кто из этих кандидатов, по вашим ожиданиям, выйдет во второй тур выборов, из числа тех, кто определился и пойдет голосовать, 43,7% ответили – Владимир Зеленский, 40,3% – Юлия Тимошенко.
Петр Порошенко в этом рейтинге является лишь третьим. В его перспективы попадания в финал верят лишь 37,9% граждан.
Опрос приводилось с 22 по 27 марта 2019 года. Метод сбора информации: личное интервью (лицом к лицу). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%. Всего опрошены 3000 респондентов.
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