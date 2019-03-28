Українці не бачать Порошенка у другому турі, – опитування "Рейтингу"

Більшість українців впевнені, що у фіналі президентських виборів зустрінуться Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Такі дані в останній день, коли дозволена публікація результатів опитувань, наводить соціологічна група "Рейтинг".

На запитання, хто з цих кандидатів, за вашими очікуваннями, вийде до другого туру виборів – 43,7% опитаних з числа тих, хто визначився та піде голосувати, відповіли Володимир Зеленський, 40,3% – Юлія Тимошенко.

Петро Порошенко у цьому рейтингу є лише третім. У його перспективи потрапляння до фіналу вірять лише 37,9% громадян.

Опитування приводилось з 22 по 27 березня 2019 року. Метод збору інформації: особисте інтерв’ю (віч-на-віч). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,8%. Загалом опитано 3000 респондентів.