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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      Українці не бачать Порошенка у другому турі, – опитування "Рейтингу"

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      Опитування
      Опитування / 5.ua

      Більшість українців впевнені, що у фіналі президентських виборів зустрінуться Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

      Такі дані в останній день, коли дозволена публікація результатів опитувань, наводить соціологічна група "Рейтинг".

      На запитання, хто з цих кандидатів, за вашими очікуваннями, вийде до другого туру виборів – 43,7% опитаних з числа тих, хто визначився та піде голосувати, відповіли Володимир Зеленський, 40,3% – Юлія Тимошенко.

      Петро Порошенко у цьому рейтингу є лише третім. У його перспективи потрапляння до фіналу вірять лише 37,9% громадян.

      Опитування приводилось з 22 по 27 березня 2019 року. Метод збору інформації: особисте інтерв’ю (віч-на-віч). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,8%. Загалом опитано 3000 респондентів.

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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Петро Порошенко
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