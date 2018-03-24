Украинцы оптимистично настроены в отношении экономики, несмотря на коррупцию – опрос

Оптимизм украинцев относительно экономической ситуации в стране постепенно растет. При этом оценка ситуации на местном уровне оказалась более позитивной, чем на общегосударственном уровне.

Об этом говорится в опросе, проведенном неправительственной американской организацией International Republican Institute (IRI), сообщает "Голос Америки".

Респонденты двадцати трех из 24 городов убеждены, что экономическая ситуация в Украине улучшилась за последний год. Во всех 24 городах, респонденты отметили улучшение экономической ситуации собственных домохозяйств.

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Как и в предыдущих таких опросах, оценка ситуации на местном уровне оказалась более позитивной, чем на общегосударственном уровне.

"Это показывает, что приверженность таким реформам, как децентрализация положительно влияет на страну и означает важный прогресс Украины на пути к демократии", – отметил региональный директор по Евразии неправительственной американской организации International Republican Institute (IRI) Стивен Никс.

Как и в предыдущих опросах, большинство украинцев указали, что, по их мнению, страна идет в неверном направлении. Однако, опрос свидетельствует о мощной поддержке евроинтеграции – большинство опрошенных в 17 из 24 городов выразили поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

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Коррупция остается ключевым проблемным вопросом для украинцев. Респонденты отдельно отметили коррупцию в сфере образования и здравоохранения.

В среднем 12% респондентов отметили, что они платили взятки образовательным учреждениям в течение последних двух лет, 27% утверждают, что платили взятки в учреждениях здоровья.