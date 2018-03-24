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Українці оптимістично налаштовані щодо економіки, попри корупцію – опитування

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Українці оптимістично налаштовані щодо економіки, попри корупцію – опитування

Оптимізм українців стосовно економічної ситуації в країні поступово зростає. При цьому оцінка ситуації на місцевому рівні виявилась більш позитивною, ніж на загальнодержавному рівні.

Про це йдеться в опитуванні, проведене неурядовою американською організацією International Republican Institute (IRI), повідомляє "Голос Америки".

Респонденти двадцяти трьох з 24 міст переконані, що економічна ситуація в Україні покращилась за останній рік. В усіх 24 містах, респонденти відзначили покращення економічних ситуації власних домогосподарств.

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Як і в попередніх таких опитуваннях, оцінка ситуації на місцевому рівні виявилась більш позитивною, ніж на загальнодержавному рівні.

"Це демонструє, що відданість таким реформам, як децентралізація позитивно впливає на країну і означає важливий поступ України на шляху до демократії", – зазначив регіональний директор з питань Євразії неурядової американської організації International Republican Institute (IRI) Стівен Нікс.

Як і в попередніх опитуваннях, більшість українців вказали, що, на їх переконання, країна йде в невірному напрямку. Однак, опитування свідчить потужну підтримку євроінтеграції – більшість опитуваних в 17 з 24 міст висловили підтримку вступу України до Європейського Союзу.

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Корупція залишається ключовим проблемним питанням для українців. Респонденти окремо відзначили корупцію в сфері освіти та охорони здоров’я.

В середньому 12% респондентів зазначили, що вони сплачували хабарі освітнім установам протягом останніх двох років, 27% стверджують, що сплачували хабарі в закладах охорони зборов'я.

Теги: Новини політики Новини України соціологічне дослідження Корупція
Джерело: 24 Канал
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