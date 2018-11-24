Украинцы организовали Лаврову "теплую встречу" в Португалии: фото

Украинцы, которые живут в Португалии, устроили акцию у Лиссабонского аэропорта из-за приезда в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщил председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха на своей странице в Facebook.

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"Представители украинской и грузинской общин собрались напротив Лиссабонского аэропорта, чтобы "встретить" министра МИД Московии Лаврова, который прибыл в Португалию с официальным визитом", – написал Садоха.

Активисты развернули длинный плакат с надписью: "Где появляется Лавров – начинается война!". Также, в руках они держали украинские, грузинские и красно-черный флаги.

Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Москвы, в аппетитах которой не только соседние страны, но и "Русский мир" от Атлантики до Владивостока,

– подчеркнули активисты.

Напомним, мнистр иностранных дел России Сергей Лавров уже успел отличиться лживыми антиукраинскими заявлениями в Португалии. Так, на пресс-конференции он откровенно солгал о том, что лидер Организации украинских националистов Степан Бандера и командир Украинской повстанческой армии Роман Шухевич якобы были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Российский министр вспомнил о Шухевиче и Бандере, комментируя события в Украине 2014 года.