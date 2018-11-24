Українці організували Лаврову "теплу зустріч" у Португалії: фото

Українці, які живуть у Португалії, влаштували акцію біля Лісабонського аеропорту через приїзд до країни міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

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"Представники української та грузинської громад зібралися напроти Лісабонського аеропорту, щоб "зустріти" міністра МЗС Московії Лаврова, який прибув до Португалії з офіційним візитом", – написав Садоха.

Активісти розгорнули довгий плакат із написом: "Де з'являється Лавров - починається війна!". Також, у руках вони тримали українські, грузинські та червоно-чорний прапори.

Таким чином, українці хочуть попередити португальців щодо справжніх намірів агресивної політики Москви, в апетитах якої, не лише сусідні країни, але й "Русский мир" від Атлантики до Владивостока,

– наголосили активісти.

Нагадаємо, мністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже встиг відзначитися брехливими антиукраїнськими заявами у Португалії. Так, на прес-конференції він відверто збрехав про те, що лідер Організації українських націоналістів Степан Бандера і командир Української повстанської армії Роман Шухевич нібито були засуджені Міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі. Російський міністр згадав про Шухевича і Бандеру, коментуючи події в Україні 2014 року.