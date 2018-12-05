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      Украинцы поблагодарили волонтеров в их Международный день: трогательное видео

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      Международный день волонтеров
      Международный день волонтеров / 24 канал

      5 декабря весь мир отмечает Международный день волонтера. Это звание по праву принадлежит многим украинцам. Тем, кто хоть раз перевел деньги больному ребенку, или помог приюту для животных.

      А особенно – преданным помощникам армии и переселенцев последние 5 лет.

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      До начала войны украинские волонтеры ассоциировались с помощью детдомам, пожилым людям или же животным, однако сейчас они активно помогают армии: передают на фронт улучшенное техническое оснащение и сетки. Кроме того, последние пять лет они активно помогают переселенцам.

      24 канал собрал зарисовку о том, что сделали и делают волонтеры, чтобы хоть так сказать "спасибо" тем, благодаря кому украинское общество меняется к лучшему.

      Видео-благодарность волонтерам за их работу:

       

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волонтеры
      Источник: 24 канал
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