Украинцы поблагодарили волонтеров в их Международный день: трогательное видео

5 декабря весь мир отмечает Международный день волонтера. Это звание по праву принадлежит многим украинцам. Тем, кто хоть раз перевел деньги больному ребенку, или помог приюту для животных.

А особенно – преданным помощникам армии и переселенцев последние 5 лет.

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До начала войны украинские волонтеры ассоциировались с помощью детдомам, пожилым людям или же животным, однако сейчас они активно помогают армии: передают на фронт улучшенное техническое оснащение и сетки. Кроме того, последние пять лет они активно помогают переселенцам.

24 канал собрал зарисовку о том, что сделали и делают волонтеры, чтобы хоть так сказать "спасибо" тем, благодаря кому украинское общество меняется к лучшему.

Видео-благодарность волонтерам за их работу: