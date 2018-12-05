Українці подякували волонтерам у їх Міжнародний день: зворушливе відео

5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. Це звання по праву належить багатьом українцям. Тим, хто хоч раз перевів гроші хворій дитині, або допоміг притулку для тварин.

А особливо – відданим помічникам армії та переселенців останні 5 років.

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До початку війни українські волонтери асоціювалися із допомогою дитбудинкам, старшим людям або ж тваринам, проте зараз вони активно допомагають армії: передають на фронт покращене технічне оснащення та сітки. Крім того, останні п'ять років вони активно допомагають переселенцям.

24 канал зібрав замальовку про те, що зробили і роблять волонтери, аби хоч так сказати "дякую" тим, завдяки кому українське суспільство змінюється на краще.

Відео-подяка волонтерам за їхню роботу: