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      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам

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      5 грудня – Міжнародний день волонтера
      5 грудня – Міжнародний день волонтера

      Волонтер. Це слово міцно увійшло в наше життя з 2013 року. Волонтер – той, хто добровільно, за покликом серця, віддає свою енергію, час, ресурси і, чесно кажучи, частину свого життя заради допомоги іншим.

      Починаючи з Майдану і вже п'ятий рік війни, волонтери залишаються тією асиметричною відповіддю, яку не могли передбачити ні режим Януковича, ні "за порєбріком".

      Волонтер це кожен, хто віддає частку своєї душі, свого часу, праці для перемоги і потреб тих, хто у скруті.

      Від бронежилетів, ліків і шоломів до оптики і тепловізорів, від ліків і джгутів до сучасних медичних рюкзаків натівського зразка все це навчились знаходити, збирати, передавати бійцям звичайні цивільні люди.

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      Звичайні цивільні люди, які в конкретний момент поставили допомогу військовим і добровольцям вище за особистий комфорт і дозвілля.

      Це школярі і студенти, які замість подарунків на день народження передають кошти на оптику, жінки та дівчата, які збирають аптечки, плетуть маскувальні сітки, чергують у шпиталях, люди, які ремонтують техніку для бійців, допомагають передавати її на фронт.

      Кожен з вас робить неймовірне, і завдяки вашій допомозі українські воїни можуть боронити нашу землю і знають, за кого саме вони борються. НЕ за політиків чи посадовців, а за людей, яким важлива власна країна!

      Ми хочемо сказати вам "ДЯКУЮ", адже кожен з вас, хто не лишається байдужим і допомагає українським воїнам, кожен з вас – частина неймовірної рушійної сили, яка може робити надзвичайні речі.

      Дякуємо і не зупиняймось!

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Волонтери Євромайдан Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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