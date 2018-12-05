Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам

Волонтер. Це слово міцно увійшло в наше життя з 2013 року. Волонтер – той, хто добровільно, за покликом серця, віддає свою енергію, час, ресурси і, чесно кажучи, частину свого життя заради допомоги іншим.

Починаючи з Майдану і вже п'ятий рік війни, волонтери залишаються тією асиметричною відповіддю, яку не могли передбачити ні режим Януковича, ні "за порєбріком".

Волонтер – це кожен, хто віддає частку своєї душі, свого часу, праці для перемоги і потреб тих, хто у скруті.

Від бронежилетів, ліків і шоломів до оптики і тепловізорів, від ліків і джгутів до сучасних медичних рюкзаків натівського зразка – все це навчились знаходити, збирати, передавати бійцям звичайні цивільні люди.

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Звичайні цивільні люди, які в конкретний момент поставили допомогу військовим і добровольцям вище за особистий комфорт і дозвілля.

Це школярі і студенти, які замість подарунків на день народження передають кошти на оптику, жінки та дівчата, які збирають аптечки, плетуть маскувальні сітки, чергують у шпиталях, люди, які ремонтують техніку для бійців, допомагають передавати її на фронт.

Кожен з вас робить неймовірне, і завдяки вашій допомозі українські воїни можуть боронити нашу землю і знають, за кого саме вони борються. НЕ за політиків чи посадовців, а за людей, яким важлива власна країна!

Ми хочемо сказати вам "ДЯКУЮ", адже кожен з вас, хто не лишається байдужим і допомагає українським воїнам, кожен з вас – частина неймовірної рушійної сили, яка може робити надзвичайні речі.

Дякуємо і не зупиняймось!

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