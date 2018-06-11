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Украинцы погибли в жуткой аварии в Венгрии: фото с места трагедии

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В Венгрии в ДТП погибли два украинца
В Венгрии в ДТП погибли два украинца / boon.hu

В ночь на понедельник, 11 июня, в Венгрии вблизи города Мезёкёвешд грузовой фургон наехал на двух украинцев в результате чего мужчины погибли.

Об этом со ссылкой на венгерскую полицию сообщают местные СМИ.

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По предварительным данным, грузовик с украинскими номерами остановился на обочине автобана. Вероятно, что-то случилось с транспортом, поэтому водитель и пассажир вышли из кабины, чтобы осмотреть его. В этот момент их сбил малогабаритный грузовик с венгерской регистрацией, что ехал по проезжей части трассы.

Отмечается, что от полученных травм оба потерпевших скончались на месте аварии.

Часть дороги, где произошло происшествие, перекрыли для проведения следственно-экспертных действий.


В Венгрии в жутком ДТП погибли 2 украинца


В Венгрии грузовик наехал на двух украинцев, мужчины погибли


Два украинца погибли в ДТП в Венгрии

Теги: Новости Украины Жертвы Венгрия Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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