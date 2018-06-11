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Українці загинули у моторошній аварії в Угорщині: фото з місця трагедії

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В Угорщині у ДТП загинули два українці
В Угорщині у ДТП загинули два українці / boon.hu

У ніч на понеділок, 11 червня, в Угорщині поблизу міста Мезйокйовешд вантажний фургон наїхав на двох українців, у результаті чого чоловіки загинули.

Про це з посиланням на угорську поліцію повідомляють місцеві ЗМІ.

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За попередніми даними, вантажівка з українськими номерами зупинилася на узбіччі автобану. Ймовірно, щось трапилося із транспортом, через що водій та пасажир вийшли з кабіни, щоб оглянути його. У цей момент їх збила малогабаритна вантажівка з угорською реєстрацією, що їхала по проїжджій частині траси. 

Зазначається, що від отриманих травм обидва потерпілі померли на місці аварії.

Частину дороги, де сталась пригода, перекрили для проведення слідчо-експертних дій.


В Угорщині у моторошній ДТП загинули 2 українці


В Угорщині вантажівка наїхала на двох українців, чоловіки загинули


Два українці загинули у ДТП в Угорщині

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Угорщина
Джерело: 24 Канал
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