Жахлива ДТП у Запоріжжі: авто на швидкості врізалось у маршрутку, є жертви

10 червня у Запоріжжі трапилась масштабна ДТП за участю легкового автомобіля марки "Volvo" та рейсового мікроавтобуса. Автівка на великій швидкості протаранила маршрутку, внаслідок цього транспортний засіб перевернувся. Пасажирка мікроавтобусу загинула, ще шестеро людей потрапили до лікарень.

Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції Запоріжжя.

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10 червня близько 13:20 водій автомобіля "Volvo" порушив правила дорожнього руху, а саме не дотримався правил проїзду перехресть, та скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Mersedes-bens", який здійснював пасажирські перевезення. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час в салоні маршрутного таксі перебували 10 пасажирів та водій. Найбільше постраждала 58-річна жінка, яка у маршрутці сиділа біля вікна. Під час удару її наполовину викинуло із вікна. Після цього маршрутка, що впала на бік, придавила її.

Пасажирка мікроавтобуса померла на операційному столі, водій цього ж транспортного засобу – у край важкому стані в реанімації.

Відомо, що поліція затримала винуватця трагедії – 48-річного водія "Volvo". На момент аварії він був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Зокрема, він перебував під впливом метадону, амфетамінів та маріхуани.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за фактом інциденту. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.