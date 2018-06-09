17:54
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Смертельна ДТП у Запоріжжі: двоє людей загинуло, троє – у критичному стані

75 Читать новость на русском

У Запоріжжі на перехресті вулиць Набережна магістраль та Лермонтова сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього інциденту двоє осіб загинули на місці, ще троє – у критичному стані в лікарні.

Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції Запоріжжя.

Читайте також: Жахливе ДТП зі шкільним автобусом у Грузії: є жертви

Водій автомобіля "ВАЗ-2101", рухаючись в бік мосту Преображенського, зупинився на крайній лівій смузі дороги для здійснення розвороту, пропускав зустрічний рух автотранспорту. За ним зупинився водій автомобіля "Пежо-307", для здійснення такого ж маневру. Позаду їхав "ВАЗ-2108" водій якого, скоїв зіткнення з "Пежо-307". Той, своєю чергою, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2101",
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті аварії водій та пасажир автомобіля "ВАЗ-2108" загинули на місці. Троє пасажирок цієї ж автівки (неповнолітні дівчата), в тяжкому стані госпіталізовані до лікарні. В автомобілі "Пежо-307" отримав ушкодження водій, а в машині "ВАЗ-2101" постраждала жінка-пасажир.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Триває слідство.

 

 

 

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Жертви Поліція Фотоновини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук