Смертельна ДТП у Запоріжжі: двоє людей загинуло, троє – у критичному стані

У Запоріжжі на перехресті вулиць Набережна магістраль та Лермонтова сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього інциденту двоє осіб загинули на місці, ще троє – у критичному стані в лікарні.

Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції Запоріжжя.

Читайте також: Жахливе ДТП зі шкільним автобусом у Грузії: є жертви

Водій автомобіля "ВАЗ-2101", рухаючись в бік мосту Преображенського, зупинився на крайній лівій смузі дороги для здійснення розвороту, пропускав зустрічний рух автотранспорту. За ним зупинився водій автомобіля "Пежо-307", для здійснення такого ж маневру. Позаду їхав "ВАЗ-2108" водій якого, скоїв зіткнення з "Пежо-307". Той, своєю чергою, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2101",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті аварії водій та пасажир автомобіля "ВАЗ-2108" загинули на місці. Троє пасажирок цієї ж автівки (неповнолітні дівчата), в тяжкому стані госпіталізовані до лікарні. В автомобілі "Пежо-307" отримав ушкодження водій, а в машині "ВАЗ-2101" постраждала жінка-пасажир.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Триває слідство.