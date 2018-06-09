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Смертельное ДТП в Запорожье: двое людей погибли, трое – в критическом состоянии

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В Запорожье на перекрестке улиц Набережная магистраль и Лермонтова произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате этого инцидента двое человек погибли на месте, еще трое – в критическом состоянии в больнице.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Запорожья.

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Водитель автомобиля "ВАЗ-2101", двигаясь в сторону моста Преображенского, остановился на крайней левой полосе дороги для осуществления разворота, пропуская встречное движение автотранспорта. За ним остановился водитель автомобиля "Пежо-307" для осуществления такого же маневра. Сзади ехал "ВАЗ-2108", водитель которого совершил столкновение с "Пежо-307". Тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2101",
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2108" погибли на месте. Трое пассажирок этого же автомобиля (несовершеннолетние девушки), в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. В автомобиле "Пежо-307" получил повреждения водитель, а в машине "ВАЗ-2101" пострадала женщина-пассажир.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по факту инцидента. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается следствие.

 

 

 

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Фотоновости Жертвы Новости Запорожья
Источник: 24 канал
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