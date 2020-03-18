Украинцы пытались вылететь за границу, несмотря на запрет

Несколько десятков человек прибыли в терминал киевского аэропорта с намерением вылететь из Украины. Пограничникам пришлось объяснять ярым путешественникам, что пункты пропуска закрыты.

В Государственной пограничной службе сообщили, что исключение может составлять лишь перевозки лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств.

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Также покинуть Украину самолетом могут представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий. Сейчас в авиационных пукнках пропуска пограничники оформляют въезд в Украину граждан из эвакуированных рейсов.

Карантин в Украине:

В связи с пандемией коронавируса в Украине с 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин.

Остановлены пассажирские авиаперевозки, междугородная пассажирская перевозка, остановлена работа метро.

Работать должны только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Не работает метро.

В Черновицкой, Житомирской и Киевской областях объявлена чрезвычайная ситуация.

Запреты во время карантина / Инфографика 24 канала