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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украинцы пытались вылететь за границу, несмотря на запрет

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      Несколько десятков человек прибыли в терминал киевского аэропорта с намерением вылететь из Украины. Пограничникам пришлось объяснять ярым путешественникам, что пункты пропуска закрыты.

      В Государственной пограничной службе сообщили, что исключение может составлять лишь перевозки лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств.

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      Также покинуть Украину самолетом могут представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий. Сейчас в авиационных пукнках пропуска пограничники оформляют въезд в Украину граждан из эвакуированных рейсов.

      Карантин в Украине:

      • В связи с пандемией коронавируса в Украине с 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин.
      • Остановлены пассажирские авиаперевозки, междугородная пассажирская перевозка, остановлена работа метро.
      • Работать должны только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
      • Не работает метро.
      • В Черновицкой, Житомирской и Киевской областях объявлена чрезвычайная ситуация.

      Заборони під час карантинуЗапреты во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Госпогранслужба
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