Украинцы пытались вылететь за границу, несмотря на запрет
Несколько десятков человек прибыли в терминал киевского аэропорта с намерением вылететь из Украины. Пограничникам пришлось объяснять ярым путешественникам, что пункты пропуска закрыты.
В Государственной пограничной службе сообщили, что исключение может составлять лишь перевозки лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств.
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Также покинуть Украину самолетом могут представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий. Сейчас в авиационных пукнках пропуска пограничники оформляют въезд в Украину граждан из эвакуированных рейсов.
Карантин в Украине:
- В связи с пандемией коронавируса в Украине с 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин.
- Остановлены пассажирские авиаперевозки, междугородная пассажирская перевозка, остановлена работа метро.
- Работать должны только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
- Не работает метро.
- В Черновицкой, Житомирской и Киевской областях объявлена чрезвычайная ситуация.
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