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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українці намагалися вилетіти за кордон попри заборону

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      Кілька десятків людей планували вилетіти з України / Державна прикордонна служба в Україні

      Кілька десятків людей прибули в термінал київського аеропорту з наміром вилетіти з України. Прикордонникам довелось пояснювати затятим мандрівникам, що пункти пропуску – закриті.

      У Державній прикордонній службі повідомили, що виключення може становити лише перевезення осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань.

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      Також покинути Україну літаком можуть представники дипломатичних установ та гуманітарних місій. Наразі в авіаційних пукнках пропуску прикордонники оформляють в’їзд в Україну громадян з евакуйованих рейсів.

      Карантин в Україні:

      • У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні з 12 березня по 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин.
      • Зупинено пасажирські авіаперевезення, міжміське пасажирське перевезення, зупинено роботу метро.
      • Працювати повинні лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.
      • Не працює метро.
      • У Чернівецькій, Житомирській та Київській областях оголошено надзвичайну ситуацію.
         

      Заборони під час карантину
      Заборони під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
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