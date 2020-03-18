Українці намагалися вилетіти за кордон попри заборону
Кілька десятків людей прибули в термінал київського аеропорту з наміром вилетіти з України. Прикордонникам довелось пояснювати затятим мандрівникам, що пункти пропуску – закриті.
У Державній прикордонній службі повідомили, що виключення може становити лише перевезення осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань.
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Також покинути Україну літаком можуть представники дипломатичних установ та гуманітарних місій. Наразі в авіаційних пукнках пропуску прикордонники оформляють в’їзд в Україну громадян з евакуйованих рейсів.
Карантин в Україні:
- У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні з 12 березня по 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин.
- Зупинено пасажирські авіаперевезення, міжміське пасажирське перевезення, зупинено роботу метро.
- Працювати повинні лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.
- Не працює метро.
- У Чернівецькій, Житомирській та Київській областях оголошено надзвичайну ситуацію.
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