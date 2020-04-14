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      Каждый 10 украинец не соблюдает карантин

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      Большинство украинцев ограничили выход из дома в связи с карантином / 12kanal.com

      Больше половины опрошенных украинцев заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть опрошенных отметили, что соблюдают частичные ограничения.

      Только каждый десятый украинец признался, что не придерживается карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 10 – 12 апреля социологической группой "Рейтинг".

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      За последние 2 недели показатели не изменились: в мартовском опросе 56% украинцев сказали, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Чаще о полном самоограничении отмечали жители Запада и Центра, а также женщины и представители старшей возрастной группы.

      Как украинцы придерживаются карантина

      • Несмотря на карантин, 19% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день;
      • 29% – один раз в день;
      • 42% заявили, что выходят только раз в несколько дней;
      • 10% – вообще пытаются не выходить.

      За последние 2 недели показатели не изменились. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали женщины, старшие и самые бедные опрошенные.

      Какая ситуация с работой

      • Среди тех, кто имел работу до введения карантина, 40% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений;
      • 23% – работают дистанционно;
      • 11% – ушли в отпуск;
      • 18% – находятся в отпуске по собственному желанию;
      • 8% – потеряли работу.

      Заметим, что общее количество больных коронавирусом в Украине достигло цифры 3 372. Из этого количества умерли 98 человек, а выздоровели – 119.

      Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 10 – 12 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.


      чому треба сидіти вдома на карантині пояснення інфографіка
      Почему стоит сидеть дома во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Статистика исследования Социологическое исследование Работа Безработица
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