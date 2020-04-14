Каждый 10 украинец не соблюдает карантин

Больше половины опрошенных украинцев заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть опрошенных отметили, что соблюдают частичные ограничения.

Только каждый десятый украинец признался, что не придерживается карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 10 – 12 апреля социологической группой "Рейтинг".

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За последние 2 недели показатели не изменились: в мартовском опросе 56% украинцев сказали, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Чаще о полном самоограничении отмечали жители Запада и Центра, а также женщины и представители старшей возрастной группы.

Как украинцы придерживаются карантина

Несмотря на карантин, 19% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день;

29% – один раз в день;

42% заявили, что выходят только раз в несколько дней;

10% – вообще пытаются не выходить.

За последние 2 недели показатели не изменились. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали женщины, старшие и самые бедные опрошенные.

Какая ситуация с работой

Среди тех, кто имел работу до введения карантина, 40% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений;

23% – работают дистанционно;

11% – ушли в отпуск;

18% – находятся в отпуске по собственному желанию;

8% – потеряли работу.

Заметим, что общее количество больных коронавирусом в Украине достигло цифры 3 372. Из этого количества умерли 98 человек, а выздоровели – 119.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 10 – 12 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.





Почему стоит сидеть дома во время карантина / Инфографика 24 канала