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      Как украинцы придерживаются карантина: данные соцопроса

      - Читати новину українською
      Украина и карантин: как соблюдают и насколько готовы оставаться дома – данные соцопроса / Bituk. Media

      Во время карантина большинство граждан Украины пытаются его соблюдать. В частности, больше половины украинцев убеждают, что ограничили выход из дома из-за эпидемии коронавируса.

      Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

      Интересно 69% украинцев почувствовали негативные последствия карантина: инфографика

      Соблюдают ли украинцы карантин

      • 56% – ограничили выход из дома в связи с карантином.
      • Треть опрошенных (35%) – придерживаются частичных ограничений.
      • Каждый десятый украинец (9%) заявил, что не придерживается карантина.


      Ограничили ли украинцы выход из дома

      Выходят ли украинцы из дома, несмотря на карантин

      • 18% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день,
      • 31% – один раз в день.
      • 43% говорят, что выходят только раз в несколько дней,
      • 7% – вообще стараются не выходить.

      Интересно, чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали жители городов, женщины и самые старшие опрошенные.


      Как часто украинцы выходят из дома во время карантина

      Обратите внимание Как украинцы оценили действия властей нпо предотвращению распространения коронавируса: результаты опроса

      Причина выхода на улицу во время карантина

      Главной же причиной выхода на улицу респонденты указывают поход в магазин за продуктами – так ответили 73%.

      • 28% выходят из-за необходимости работать, столько же – из-за похода в аптеку.
      • По 5 – 7% утверждают, что выходят на улицу чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными.
      • По 3 – 4% выходят из-за встреч с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.


      Почему украинцы выходят на улицу во время карантина


      По каким причинам украинцы выходят на улицу во время карантина: ответы по возрасту

      Насколько готовы украинцы оставаться дома

      • 52% заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома.
      • 12% могут побыть дома 4-5 дней.
      • 20% – 2 – 3 дня.
      • 10% – не больше одного дня.

      Больше всего последних – среди мужчин, бедных и богатых респондентов. Интересно, что среди последней категории также больше всего тех, кто готов быть на домашнем карантине больше 5 дней.


      Готовность украинцев оставаться дома во время карантина

      Что известно об опросе

      Его проводили в две волны – 25 – 27 марта и 28 – 30 марта. Во время первой и второй волн опросили по 1 тысяче респондентов. Опрашивали людей в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

      Опрос проходил по методу CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

      Выборка – репрезентативная: по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – с доверительной вероятностью 0,95, но не более 4%.

      К теме Чего больше всего боятся украинцы из-за пандемии COVID-19: опросы

      Украина на карантине: основное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса в мире ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.
      • В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • Кроме того, с 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.


      По всей Украине – чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Новости Украины Социологическое исследование
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