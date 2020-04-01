Как украинцы придерживаются карантина: данные соцопроса

Во время карантина большинство граждан Украины пытаются его соблюдать. В частности, больше половины украинцев убеждают, что ограничили выход из дома из-за эпидемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Соблюдают ли украинцы карантин

56% – ограничили выход из дома в связи с карантином.

– ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть опрошенных ( 35% ) – придерживаются частичных ограничений.

) – придерживаются частичных ограничений. Каждый десятый украинец (9%) заявил, что не придерживается карантина.



Ограничили ли украинцы выход из дома

Выходят ли украинцы из дома, несмотря на карантин

18% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день,

опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 31% – один раз в день.

– один раз в день. 43% говорят, что выходят только раз в несколько дней,

говорят, что выходят только раз в несколько дней, 7% – вообще стараются не выходить.

Интересно, чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали жители городов, женщины и самые старшие опрошенные.



Как часто украинцы выходят из дома во время карантина

Обратите внимание Как украинцы оценили действия властей нпо предотвращению распространения коронавируса: результаты опроса

Причина выхода на улицу во время карантина

Главной же причиной выхода на улицу респонденты указывают поход в магазин за продуктами – так ответили 73%.

28% выходят из-за необходимости работать, столько же – из-за похода в аптеку.

выходят из-за необходимости работать, столько же – из-за похода в аптеку. По 5 – 7% утверждают, что выходят на улицу чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными.

утверждают, что выходят на улицу чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3 – 4% выходят из-за встреч с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.



Почему украинцы выходят на улицу во время карантина



По каким причинам украинцы выходят на улицу во время карантина: ответы по возрасту

Насколько готовы украинцы оставаться дома

52% заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома.

заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома. 12% могут побыть дома 4-5 дней.

могут побыть дома 4-5 дней. 20% – 2 – 3 дня.

– 2 – 3 дня. 10% – не больше одного дня.

Больше всего последних – среди мужчин, бедных и богатых респондентов. Интересно, что среди последней категории также больше всего тех, кто готов быть на домашнем карантине больше 5 дней.



Готовность украинцев оставаться дома во время карантина

Что известно об опросе

Его проводили в две волны – 25 – 27 марта и 28 – 30 марта. Во время первой и второй волн опросили по 1 тысяче респондентов. Опрашивали людей в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опрос проходил по методу CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка – репрезентативная: по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – с доверительной вероятностью 0,95, но не более 4%.

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Украина на карантине: основное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса в мире ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.

В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

Кроме того, с 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.



По всей Украине – чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

