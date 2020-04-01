Як українці дотримуються карантину: дані соцопитування

Під час карантину більшість громадян України намагаються його дотримуватися. Зокрема, понад половина українців переконують, що обмежили вихід із дому через епідемію коронавірусу.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

ЦІкаво 69% українців відчули негативні наслідки карантину: інфографіка

Чи дотримуються українці карантину

56% – обмежили вихід із дому у зв’язку з карантином.

– обмежили вихід із дому у зв’язку з карантином. Третина опитаних ( 35% ) – дотримуються часткових обмежень.

) – дотримуються часткових обмежень. Кожен десятий українець (9%) заявив, що не дотримується карантину.



Чи обмежили українці вихід із дому

Чи виходять українці з дому, попри карантин

18% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів у день,

опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів у день, 31% – один раз у день.

– один раз у день. 43% кажуть, що виходять лише раз на кілька днів,

кажуть, що виходять лише раз на кілька днів, 7% – взагалі намагаються не виходити.

Цікаво, частіше про високий рівень обмежень виходу з дому зазначали жителі міст, жінки та найстарші опитані.



Як часто українці виходять із дому під час карантину

Зверніть увагу Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу: результати опитування

Причина виходу на вулицю під час карантину

Головною ж причиною виходу на вулицю респонденти вказують похід в магазин за продуктами – так відповіли 73%.

28% виходять через необхідність роботи, стільки ж – через похід в аптеку.

виходять через необхідність роботи, стільки ж – через похід в аптеку. По 5 – 7% стверджують, що виходять на вулицю щоби прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок з домашніми тваринами.

стверджують, що виходять на вулицю щоби прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок з домашніми тваринами. По 3 – 4% виходять через зустрічі з друзями та знайомими, або задля візиту до лікаря.



Чому українці виходять на вулицю під час карантину



З яким причин українці виходять на вулицю під час карантину: відповіді за віком

Наскільки готові українці залишатися вдома

52% заявили, що є готовими залишатися вдома, не виходячи на вулицю понад 5 днів, за умови запровадження заборони на вихід із дому.

заявили, що є готовими залишатися вдома, не виходячи на вулицю понад 5 днів, за умови запровадження заборони на вихід із дому. 1​2% можуть побути вдома 4-5 днів.

можуть побути вдома 4-5 днів. 20% – 2 – 3 дні.

– 2 – 3 дні. 10% – не більше ніж один дня.

Найбільше останніх – серед чоловіків, бідніших та заможних респондентів. Цікаво, що серед останньої категорії також є найбільше тих, хто готовий бути на домашньому карантині більше ніж 5 днів.



Готовність українців залишатися вдома під час карантину

Що відомо про опитування

Його проводили у дві хвилі – 25 – 27 березня та 28 – 30 березня. Під час першої та другої хвиль опитали по 1 тисячі респондентів. Опитували людей віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування відбувалося методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка – репрезентативна: за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження – з довірчою імовірністю 0,95, але не більше ніж 4%.

До теми Чого найбільше бояться українці через пандемію COVID-19: опитування

Україна на карантині: основне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.

Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Окрім того, від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.



По всій Україні – надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу