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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Кожен 10 українець не дотримується карантину

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      Більшість українців обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином / 12kanal.com

      Більше половини опитаних українців заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина опитаних зазначили, що дотримують часткових обмежень.

      Лише кожен десятий українець зізнався, що не дотримується карантину. Про це свідчать результати опитування, проведеного 10 – 12 квітня соціологічної групою "Рейтинг".

      Дізнайтеся також Як карантин вплинув на роботу та доходи українців: дані соцопитування

      За останні 2 тижні показники не змінилися: у березневому опитуванні 56% українців сказали, що обмежили вихід із дому у зв’язку з карантином. Частіше про повне самообмеження зазначали жителі Заходу та Центру, а також жінки та представники найстаршої вікової групи.

      Як українці дотримуються карантину

      • Попри карантин, 19% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день;
      • 29% – один раз на день;
      • 42% заявили, що виходять лише раз на кілька днів;
      • 10% – взагалі намагаються не виходити.

      За останні 2 тижні показники не змінилися. Частіше про високий рівень обмежень виходу з дому зазначали жінки, найстарші та найбідніші опитані.

      Яка ситуація з роботою

      • Серед тих, хто мав роботу до запровадження карантину, 40% зазначили, що продовжують працювати у звичному режимі після запровадження обмежень;
      • 23% – працюють дистанційно;
      • 11% – пішли у відпустку;
      • 18% – перебувають у відпустці за власним бажанням;
      • 8% – втратили роботу.

      Зауважимо, що загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула вже цифри 3372. З цієї кількості померли 98 людей, а одужали – 119.

      Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10 – 12 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.


      чому треба сидіти вдома на карантині пояснення інфографіка
      Чому варто сидіти вдома під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Соціологічне дослідження Новини України Безробіття Робота дослідження Статистика Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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