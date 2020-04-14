Кожен 10 українець не дотримується карантину

Більше половини опитаних українців заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина опитаних зазначили, що дотримують часткових обмежень.

Лише кожен десятий українець зізнався, що не дотримується карантину. Про це свідчать результати опитування, проведеного 10 – 12 квітня соціологічної групою "Рейтинг".

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За останні 2 тижні показники не змінилися: у березневому опитуванні 56% українців сказали, що обмежили вихід із дому у зв’язку з карантином. Частіше про повне самообмеження зазначали жителі Заходу та Центру, а також жінки та представники найстаршої вікової групи.

Як українці дотримуються карантину

Попри карантин, 19% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день;

29% – один раз на день;

42% заявили, що виходять лише раз на кілька днів;

10% – взагалі намагаються не виходити.

За останні 2 тижні показники не змінилися. Частіше про високий рівень обмежень виходу з дому зазначали жінки, найстарші та найбідніші опитані.

Яка ситуація з роботою

Серед тих, хто мав роботу до запровадження карантину, 40% зазначили, що продовжують працювати у звичному режимі після запровадження обмежень;

23% – працюють дистанційно;

11% – пішли у відпустку;

18% – перебувають у відпустці за власним бажанням;

8% – втратили роботу.

Зауважимо, що загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула вже цифри 3372. З цієї кількості померли 98 людей, а одужали – 119.

Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10 – 12 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.





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