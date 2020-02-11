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      Украинцы разработали уникальный "умный" рюкзак: фото, видео

      Сделано в Украине 39 Читати новину українською

      Украинский стартап производит "умные" наплечники с LED-экраном. Владелец может создать свою картинку и вывести ее на экран с помощью специального приложения.

      Украинские разработчики Маргарита Римек, Сергей Ездин, Иван Каунов и Владимир Ильченко хотели создать рюкзак, который каждый владелец сможет подстроить под себя.

      Интересно также: Украинский студент-первокурсник создал уникальное устройство для незрячих

      Через два года упорной работы и более 15 созданных прототипов команда наконец-то презентовала "умный" рюкзак Pix Backpack. Разработчики отмечают, что рюкзак нужен не только для того, чтобы носить в нем вещи. Это отличный инструмент чтобы выразить свою индивидуальность.

      В чем фишка рюкзака?

      Главной особенностью рюкзака является возможность выводить различные цветовые изображения и анимацию на расположенный на его задней части светодиодный экран. Для этого нужно установить на смартфон специальное приложение. Владелец может вывести на экран все что угодно: эмоджи, логотип любимой музыкальной группы, и даже создать собственный рисунок или надпись.

      Унікальний інтерактивний наплічник
      Уникальный интерактивный рюкзак Pix Backpack / Фото: Pix Backpack

      LED-экран позволяет выводить как статические картинки, так и анимации. А когда станет скучно, можно поиграть в тетрис или змейку.

      Практичность и безопасность

      Рюкзак от Pix имеет немало отделений, а также может повысить безопасность велосипедистов в темное время суток. Рюкзак имеет специальный контроллер, который крепится на руль велосипеда. Он позволяет показывать на экране сигналы поворота или остановки. Рюкзак можно носить в любую погоду – он надежно защищен от влаги и механических повреждений.


      Разработчики отмечают практичности рюкзака / Фото: Pix Backpack

      В 2018 году украинский стартап собрал на краудфандинговой платформе Kickstarter более 150 тысяч долларов. Иностранные блогеры снимали восторженные видео об уникальном анимированном рюкзаке.

      Смотрите видео об интерактивном рюкзаке, которое собрало миллионы просмотров

      Украинцы показали рюкзак на Consumer Electronics Show – престижной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. А в 2020 году второй раз побывали на CES с новинкой – рюкзаком для детей Pix Mini.


      Pix Backpack Mini / Фото: Pix Backpack

      Стоимость детского рюкзака достигает 150 долларов. А "взрослую" версию рюкзака можно купить за 260 долларов.

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Сделано в Украине
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