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      Українці розробили унікальний "розумний" рюкзак: фото, відео

      Зроблено в Україні 100 Читать новость на русском

      Український стартап виробляє "розумні" наплічники з LED-екраном. Власник може створити свою картинку та вивести її на екран за допомогою спеціального застосунку.

      Українські розробники Маргарита Рімек, Сергій Єздін, Іван Каунов та Володимир Ільченко хотіли створити рюкзак, який кожен власник зможе підлаштувати під себе.

      Цікаво також: український студент-першокурсник створив унікальний пристрій для незрячих

      Через два роки наполегливої роботи та понад 15 створених прототипів, команда нарешті презентувала "розумний" рюкзак Pix Backpack. Розробники наголошують, що рюкзак потрібен не лише для того, щоб носити в ньому речі. Це чудовий інструмент щоб висловити свою індивідуальність. 

      У чому фішка рюкзака? 

      Головною особливістю наплічника є можливість виводити різні кольорові зображення та анімацію на розташований на його задній частині світлодіодний екран. Для цього потрібно встановити на смартфон спеціальний додаток. Власник може вивести на екран все що завгодно: емоджі, логотип улюбленої музичної групи, і навіть створити власний малюнок чи напис. 

      Унікальний інтерактивний наплічник
      Унікальний інтерактивний рюкзак Pix Backpack / Фото: Pix Backpack

      LED-екран дозволяє виводити як статичні картинки, так і анімацію. А коли стане нудно, можна пограти в тетріс чи змійку. 

      Практичність та безпека

      Наплічник від Pix має чимало відділень, а також може підвищити безпеку велосипедистів у темну пору доби. Рюкзак має спеціальний контролер, який кріпиться на кермо велосипеда. Він дозволяє показувати на екрані сигнали повороту чи зупинки. Рюкзак можна носити в будь-яку погоду – він надійно захищений від вологи та механічних пошкоджень.


      Розробники наголошують на практичності наплічника / Фото: Pix Backpack

      У 2018 році український стартап зібрав на краудфандинговій платформі Kickstarter понад 150 тисяч доларів. Іноземні блогери знімали захоплені відео про унікальний анімований наплічник. 

      Дивіться відео про інтерактивний рюкзак, який зібрав мільйони переглядів

      Українці показали рюкзак на Consumer Electronics Show – престижній виставці споживчої електроніки у Лас-Вегасі. А у 2020 році вдруге побували на CES із новинкою – наплічником для дітей Pix Mini.


      Pix Backpack Mini / Фото: Pix Backpack

      Вартість дитячого наплічника сягає 150 доларів. А "дорослу" версію рюкзака можна придбати за 260 доларів

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      Автор: Марченко Олена
      Теги: Новини України Зроблено в Україні
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