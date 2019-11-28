Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима для граждан. Официальная церемония подписания состоялась в посольстве Украины в США.

Продолжаем улучшать позиции Украины в мировом рейтинге паспортов, пишет по этому поводу представительство нашего государства в Соединенных Штатах.

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Безвизовое соглашение подписали временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.

Документ вступит в силу после выполнения всех двусторонних процедур, среди которых ратификация его парламентами стран.

После этого украинцы смогут путешествовать на Маршалловы острова без виз сроком до 180 дней в году, но не более чем в течение 90 дней за раз.