Украинцы смогут без виз путешествовать в экзотическую тихоокеанскую страну
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима для граждан. Официальная церемония подписания состоялась в посольстве Украины в США.
Продолжаем улучшать позиции Украины в мировом рейтинге паспортов, пишет по этому поводу представительство нашего государства в Соединенных Штатах.
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Безвизовое соглашение подписали временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.
Документ вступит в силу после выполнения всех двусторонних процедур, среди которых ратификация его парламентами стран.
После этого украинцы смогут путешествовать на Маршалловы острова без виз сроком до 180 дней в году, но не более чем в течение 90 дней за раз.
Что известно о Маршалловы острова? Республика Маршалловы острова – тихоокеанское экзотическое государство в Микронезии. Государство находится в "свободной ассоциации" с Соединенными Штатами.
Маршалловы Острова интересны тем, что именно там США в 1945 году проводили испытания радиоактивного оружия. Сейчас уровень радиации на отдельных безлюдных островах превышает этот показатель в Чернобыле или Фукусиме.