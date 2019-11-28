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      Украинцы смогут без виз путешествовать в экзотическую тихоокеанскую страну

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      Украинцы смогут без виз путешествовать на Маршалловы острова / riara.com.ua

      Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима для граждан. Официальная церемония подписания состоялась в посольстве Украины в США.

      Продолжаем улучшать позиции Украины в мировом рейтинге паспортов, пишет по этому поводу представительство нашего государства в Соединенных Штатах.

      Интересно: Украина укрепила свои позиции в рейтинге гражданств

      Безвизовое соглашение подписали временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.

      Документ вступит в силу после выполнения всех двусторонних процедур, среди которых ратификация его парламентами стран.

      После этого украинцы смогут путешествовать на Маршалловы острова без виз сроком до 180 дней в году, но не более чем в течение 90 дней за раз.

      Что известно о Маршалловы острова? Республика Маршалловы острова  тихоокеанское экзотическое государство в Микронезии. Государство находится в "свободной ассоциации" с Соединенными Штатами.

      Маршалловы Острова интересны тем, что именно там США в 1945 году проводили испытания радиоактивного оружия. Сейчас уровень радиации на отдельных безлюдных островах превышает этот показатель в Чернобыле или Фукусиме.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Безвизовый режим
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