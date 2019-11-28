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      Українці зможуть без віз подорожувати в екзотичну тихоокеанську країну

      94 Читать новость на русском
      Українці зможуть без віз подорожувати на Маршалові острови / riara.com.ua

      Україна та Маршаллові острови підписали угоду про спрощення візового режиму для громадян. Офіційна церемонія підписання відбулася у посольстві України у США.

      Продовжуємо покращувати позицію України у світовому рейтингу паспортів, пише з цього приводу представництво нашої держави у Сполучених Штатах.

      Цікаво: Україна зміцнила свої позиції у рейтингу громадянств

      Безвізову угоду підписали тимчасовий повірений у справах України у США Андрій Яневський та посол Маршаллових островів у США Джеральд Закіос.

      Документ набуде чинності після виконання усіх необхідних двосторонніх процедур, серед яких ратифікація його парламентами країн.

      Після цього українці зможуть подорожувати на Маршаллові острови без віз терміном до 180 днів на рік, але не більше як протягом 90 днів за раз.

      Що відомо про Маршаллові острови?Республіка Маршаллові острови – тихоокеанська екзотична держава у Мікронезії. Держава перебуває у "вільній асоціації" зі Сполученими Штатами.

      Маршалові острови цікаві тим, що саме там США у 1945 році проводили випробування радіоактивної зброї. Нині рівень радіації на окремих безлюдних островах перевищує цей показник у Чорнобилі чи Фукусімі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Новини США
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