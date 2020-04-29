Украинцы создали платформу, чтобы помочь фермерам во время карантина: комментарий основателя

Из-за карантинных ограничений украинские фермеры не имеют возможности реализовывать свою продукцию. Для того, чтобы помочь аграриям со сбытом их товаров, была создана онлайн-платформа rynok.in.ua. На сайте производители сельхозпродукции могут без посредников общаться с потребителями.

Преимущественно на сайте товаропроизводители предлагают ту продукцию, которая выращена на селе, но ее невозможно продать в связи с карантинным режимом. Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал основатель платформы rynok.in.ua Максим Черкашин.

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Он отметил, что этот проект не является классическим магазином. То есть, пользователь не сможет напрямую купить продукты на сайте, а лишь узнает информацию о товаропроизводителе.

Зато производителям продукции достаточно легко зарегистрироваться на сайте, они сразу видят сообщения, которые обязаны соблюдать действующим законодательством. Кроме этого, Госпотребслужба наработала рекомендации, которые разработчики проекта также передают товаропроизводителям.

В частности, пользователи имеют возможность заблокировать недобросовестных товаропроизводителей, также могут пожаловаться или оставить собственный комментарий.



Производители со всей Украины добавляют на сайт свою продукцию / Скриншот с сайта Rynok.in.ua

По словам Максима Черкашина, разработчики проекта искали золотую середину. То есть, чтобы не слишком все урегулировать на время карантина. Например, бабушке из деревни, которая хочет продать картофель, слишком трудно найти все сертификаты. С другой стороны, чтобы не возникла определенная вседозволенность и анархия.

"Поэтому мы хотим обезопасить и потребителей, и сделать так, что товаропроизводителям было более-менее комфортно работать на этом этапе", – пояснил он.

Основатель платформы рассказал, по какому алгоритму происходит общение между потребителями и товаропроизводителями. Покупатели видят, кто производит продукцию.

Вы сможете увидеть, кто эту продукцию производит. Далее вы увидите телефон непосредственно продавца, свяжетесь и договоритесь, как, собственно, вы будете покупать: или он вам привезет, или вы приедете и посмотрите на эту продукцию. Также можете попросить у него соответствующие сертификаты. Мы не являемся магазином, мы знакомим товаропроизводителей и покупателей,

– прокомментировал Максим Черкашин.

Он отметил, что сейчас на платформе размещено 149 товаров, а зарегистрировано 270 человек потенциальных продавцов. Также благодаря тому, что о платформе упоминают в медиа, количество посетителей значительно увеличивается.

"К примеру, Сергей Притула 27 апреля сделал пост про проект, и у нас было 11 тысяч уникальных посетителей. Мы, конечно, не знаем, кто из них что купил или продал. Но то, что есть интерес к этой платформы, увеличивает шансы как товаропроизводителю продать этот товар, так и тому, кто ищет найти свежий и вкусный продукт", – пояснил основатель rynok.in.ua.



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