Українці створили платформу, щоб допомогати фермерам під час карантину: коментар засновника

Через карантинні обмеження українські фермери не мають можливості реалізовувати свою продукцію. Для того, щоб допомогти аграріям зі збутом їхніх товарів, було створено онлайн-платформу rynok.in.ua. На сайті виробники сільгоспрродукції можуть без посередників спілкуватися зі споживачами.

Переважно на сайті товаровиробники пропонують ту продукцію, яка вирощена на селі, але її неможливо продати у зв'язку з карантинним режимом. Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів засновник платформи rynok.in.ua Максим Черкашин.

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Він зазначив, що цей проєкт не є класичним магазином. Тобто, користувач не зможе безпосередньо придбати продукти на сайті, а лише дізнається інформацію про товаровиробника.

Натомість виробникам продукції достатньо легко зареєструватися на сайті, вони одразу бачать повідомлення, що зобов'язані дотримуватися чинного законодавства. Крім цього, Держспоживслужба напрацювала рекомендації, які розробники проєкту також передають товаровиробникам.

Зокрема, користувачі мають можливість заблокувати недобросовісних товаровиробників, також можуть поскаржитися або залишити власний коментар.



Виробники зі всієї України додають на сайт свою продукцію / Скриншот з сайту Rynok.in.ua

За словами Максима Черкашина, розробники проєкту шукали золоту середину. Тобто, щоб не занадто все врегульовувати на час карантину. Наприклад, бабці з села, яка хоче продати картоплю, занадто важко знайти всі сертифікати. З іншого боку, щоб не виникла вседозволеність і певна анархія.

"Тому ми хочемо убезпечити і споживачів, і зробити так, що товаровиробникам було більш-менш комфортно працювати на цьому етапі", – пояснив він.

Засновник платформи розповів, за яким алгоритмом відбувається спілкування між споживачами і товаровиробниками. Покупці бачить, хто виробляє продукцію.

Ви зможете побачити, хто цю продукцію виробляє. Далі ви побачите телефон безпосередньо продавця, зв’яжетесь, і домовитесь, як, власне, ви будете купувати: чи він вам привезе, чи ви приїдете і подивитесь на цю продукцію. Також можете попросити в нього відповідні сертифікати. Ми не є магазином, ми знайомимо товаровиробників і покупців,

– прокоментував Максим Черкашин.

Він відзначив, що наразі на платформі розміщено 149 товарів, а зареєстровано 270 людей потенційних продавців. Також завдяки тому, що про платформу згадують в медіа, кількість відвідувачів значно збільшується.

"До прикладу, Сергій Притула 27 квітня зробив пост про проєкт, і ми мали 11 тисяч унікальних відвідувачів. Ми, звичайно, не знаємо, хто з них що купив чи продав. Але те, що є зацікавленість до цієї платформи, збільшує шанси як товаровиробнику продати цей товар, так і тому, хто шукає знайти свіжий і смачний продукт", – пояснив засновник rynok.in.ua.



Карантин продовжили до 11 травня / Інфографіка 24 каналу