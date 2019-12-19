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      Украинцы стали меньше праздновать Новый год: социолог назвал причины

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      Украинцы стали иначе воспринимать Новый год / 24 канал

      В этом году очень оптимистичный настрой украинцев накануне новогодних праздников. Но постепенно популярность Нового года снижается, а Святого Николая и Рождества остается на постоянном уровне.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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      Как замечает социолог, вера и в Святого Николая, и Деда Мороза выросла на фоне общего настроения в Украине. Это связано с тем настроением, которое есть после выборов в Украине, улучшении общего общественного оптимизма.

      Но, по его словам, интересная другая тенденция. В частности, с 2011 года популярность Нового года упала. А Рождества и других праздников остается на постоянном уровне.

      Новый год не является уже для украинцев таким уж большим праздником. Есть несколько причин. Уходит советское прошлое, появляются другие праздники, отмечаемые в этот период. Есть альтернатива – Святой Николай, Рождество. В конце концов, многие едут за границу, чтобы отпраздновать спокойно. Не делать большого действа. А просто отдохнуть,
      – говорит Любомир Мысов.

      Впрочем, добавляет специалист, Новый год таки отмечают, это один из самых любимых праздников. Но этот праздник уже не столь важен. В обществе меняются ценности.

      Как изменилось отношение украинцев к праздникам Николая и Нового года?Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в 2019-м украинцы надеются на чудо больше, чем в прошлом. 76% украинцев настроены на новогоднее празднование. 52% опрошенных верят в Святого Николая. Их количество выросло по сравнению с 2018 годом на 7%. В Деда Мороза украинцы верят меньше – всего 31%. В прошлом году в него верили 25% опрошенных. В длительной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год – с 49% до 43% в 2019 году.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/201912/1250817_10436474.png?201912203631
      Половина украинцев верит в святого Николая / Иллюстрация 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники Рождество
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