Украинцы стали меньше праздновать Новый год: социолог назвал причины

В этом году очень оптимистичный настрой украинцев накануне новогодних праздников. Но постепенно популярность Нового года снижается, а Святого Николая и Рождества остается на постоянном уровне.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Как замечает социолог, вера и в Святого Николая, и Деда Мороза выросла на фоне общего настроения в Украине. Это связано с тем настроением, которое есть после выборов в Украине, улучшении общего общественного оптимизма.

Но, по его словам, интересная другая тенденция. В частности, с 2011 года популярность Нового года упала. А Рождества и других праздников остается на постоянном уровне.

Новый год не является уже для украинцев таким уж большим праздником. Есть несколько причин. Уходит советское прошлое, появляются другие праздники, отмечаемые в этот период. Есть альтернатива – Святой Николай, Рождество. В конце концов, многие едут за границу, чтобы отпраздновать спокойно. Не делать большого действа. А просто отдохнуть,

– говорит Любомир Мысов.

Впрочем, добавляет специалист, Новый год таки отмечают, это один из самых любимых праздников. Но этот праздник уже не столь важен. В обществе меняются ценности.

Как изменилось отношение украинцев к праздникам Николая и Нового года?Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в 2019-м украинцы надеются на чудо больше, чем в прошлом. 76% украинцев настроены на новогоднее празднование. 52% опрошенных верят в Святого Николая. Их количество выросло по сравнению с 2018 годом на 7%. В Деда Мороза украинцы верят меньше – всего 31%. В прошлом году в него верили 25% опрошенных. В длительной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год – с 49% до 43% в 2019 году.



Половина украинцев верит в святого Николая / Иллюстрация 24 канала