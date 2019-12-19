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      Українці стали менше святкувати Новий рік: соціолог назвав причини

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      Українці стали інакше сприймати Новий рік / 24 канал

      Цього року дуже оптимістичний настрій українців напередодні новорічних свят. Але поступово популярність Нового року знижується, а Святого Миколая і Різдва залишається на сталому рівні.

      Про це 24 каналу розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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      Як зауважує соціолог, віра і в Святого Миколая, і Діда Мороза зросла на тлі загального настрою в Україні. Це пов’язано з тим настроєм, який є після виборів в Україні, покращення загального суспільного оптимізму.

      Але, за його словами, цікава інша тенденція. Зокрема, з 2011 року популярність Нового року впала. А Різдва та інших свят залишається на сталому рівні.

      Новий рік не є вже для українців аж таким великим святом. Є кілька причин. Відходить радянське минуле, з’являються інші свята, що відзначаються в цей період. Є альтернатива – Святий Миколай, Різдво. Зрештою, багато хто їде за кордон, щоб відсвяткувати спокійно. Не робити великого дійства. А просто відпочити,
      – зауважує Любомир Мисів.

      Утім, додає фахівець, Новий рік однак святкують, це одне з найулюбленіших свят. Але це свято вже не настільки важливе. У суспільстві змінюються цінності.

      Як змінилося ставлення українців до свят Миколая і Нового року? Згідно результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг", у 2019-му українці сподіваються на диво більше, ніж минулоріч. 76% українців налаштовані на новорічне святкування. 52% опитаних вірять в Святого Миколая. Їхня кількість зросла у порівнянні з 2018 на 7%. У Діда Мороза українці вірять менше – лише 31%. В минулому році в нього вірили 25% опитаних. У довгій динаміці з 2011 року зменшилася кількість тих, хто любить Новий рік – з 49% до 43% у 2019 році.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/201912/1250817_10436474.png?201912203631
      Половина українців вірить у святого Миколая / Ілюстрація 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини політики Різдво
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