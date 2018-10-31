Украинцы в декабре станут богаче: что уготовил бюджет

Украинцам всех возрастных категорий в декабре должны повысить прожиточный минимум. Следовательно, минимальная пенсия должна вырасти с 1435 до 1497 грн, а минимальные алименты на ребенка до 6 лет – с 1559 до 1626 гривен.

Об этом говорится в принятом бюджете страны на 2018 год, передает "Обозреватель".

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Как отмечают журналисты, декабрьское повышение социальных стандартов позволит увеличить доходы малообеспеченных украинцев на уровень роста цен.

Общий прожиточный минимум составит 1853 гривен (сейчас 1777 гривен). В формуле расчета размера субсидии также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия,

– отмечают они.

К слову, обычно индексацию (то есть повышение на уровень инфляции) в Украине проводят дважды в год: в мае и в декабре, а в этом году перерасчет социальных стандартов перенесли на июль.

Обновленные цифры повлияют на размер помощи большинства украинцев.

Напомним, по данным Министерства социальной политики, по состоянию на 1 июля 2018 года пенсии украинцев выросли в среднем на 734 гривны, если сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в государственной службе статистики отметили, что средняя номинальная зарплата в Украине за год выросла на 23% или на 9042 гривны.