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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Насколько выросли пенсии в Украине за год

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Пенсии украинцев выросли на треть за год
Пенсии украинцев выросли на треть за год / Фото из открытых источников

Средния пенсия украинцев за год выросла на треть. В частности, по состоянию на 1 июля 2018 года она была выше на 734 гривны, если сравнивать с ее размером состоянию на эту же дату прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Так, в июле 2017 года размер средней пенсии составлял 1828,3 гривны, а уже через год 2562,4 гривны.

По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсий вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составлял 2 562,4 гривны, что на 3,3 % превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8 % больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года,
– сообщили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что размер минимальной пенсии в Украине составляет 1452 гривны.

Напомним, с 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос на 77 гривен и составляет 1777 гривен на одного человека. В связи с ростом социальных стандартов, выросли и пенсии.

Также, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в будущем первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой.

Теги: Новости Украины Деньги Министерство социальной политики Пенсионная реформа Пенсіонери
Источник: 24 Канал
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