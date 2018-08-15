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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Наскільки зросли пенсії в Україні за рік

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Пенсії українців зросли на третину за рік
Пенсії українців зросли на третину за рік / Фото з відкритих джерел

Середня пенсія українців за рік зросла на третину. Зокрема, станом на 1 липня 2018 року вона була вищою на 734 гривні, якщо порівнювати з її розміром станом на цю ж дату минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Так, у липні 2017 року розмір середньої пенсії становив 1828,3 гривні, а вже через рік 2562,4 гривні.

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 липня 2018 року становив 2 562,4 гривні, що на 3,3 % перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2018 року та на 35,8 % більше від розміру середньої пенсії станом на 1 липня 2017 року,
– повідомили у міністерстві.

Окрім того, у відомстві зазначили, що розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1452 гривні.

Нагадаємо, з 1 липня, прожитковий мінімум в Україні зріс на 77 гривень і становить 1777 гривень на одну людину. У зв'язку зі зростанням соціальних стандартів, зросли і пенсії.

Також, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в майбутньому першими у "черзі" на підвищення пенсії будуть чорнобильці та люди з великим трудовим стажем, але малою зарплатою. 

Теги: Новини України Пенсіонери Пенсійна реформа Міністерство соціальної політики Гроші
Джерело: 24 Канал
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