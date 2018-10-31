Українці у грудні стануть багатшими: що приготував бюджет

Українцям усіх вікових категорій у грудні мають підвищити прожитковий мінімум. Відтак, мінімальна пенсія має зрости із 1435 до 1497 гривень, а мінімальні аліменти на дитину до 6 років – з 1559 до 1626 гривень.

Про це мовиться у прийнятому бюджеті країни на 2018 рік, передає "Обозреватель".

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Як зазначають журналісти, грудневе підвищення соціальних стандартів дозволить збільшити доходи малозабезпечених українців на рівень зростання цін.

Загальний прожитковий мінімум становитиме 1853 гривень (нині 1777 гривень). У формулі розрахунку розміру субсидії також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткові мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решту повинна покрити субсидія,

– зазначають вони.

До слова, зазвичай індексацію (тобто підвищення на рівень інфляції) в Україні проводять двічі у рік: у травні й у грудні, а цього року перерахунок соціальних стандартів перенесли на липень.

Оновлені цифри вплинуть на розмір допомоги більшості українців.

Нагадаємо, за даними Міністерства соціальної політики, станом на 1 липня 2018 року пенсії українців зросли у середньому на 734 гривні, якщо порівнювати їх з аналогічним періодом минулого року.



Крім того, у державній службі статистики зазначили, що середня номінальна зарплата в Україні за рік зросла на 23% або на 9042 гривні.