23:44
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нацист в "Бессмертном полку". Георгиевская лента для американцев в космосе
      Вєсті Кремля
      21:45, сегодня
      Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:39, сегодня
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Украинцы в Праге отпраздновали юбилей "Щедрика": видео

      13 Читати новину українською

      В столице Чехии решили отпраздновать юбилей "Щедрика". Эту песню напевают чуть ли не во всем мире, а также она стала одним из символов Рождества. Однако далеко не каждый знает, что ее создал украинец.

      В Праге состоялось невероятное шоу и флеш-моб, который организовала Украинская Республиканская Капелла “NOW Кредо”. Об этом сообщил в прямом эфире 24 канала журналист "Радио Свобода" Сергей Стеценко.

      Читайте также: Россияне угрожают владельцу отеля в Чехии, который не селил без заявления против аннексии Крыма

      Более 80 голосов спели в центре Праги "Щедрик" Николая Леонтовича. Послушать это акапельное исполнение пришло много украинцев, а также посетил событие посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

      Євген Перебийніс
      Евгений Перебийнис

      100 лет назад в Праге впервые в Европе прозвучал "Щедрик". Это произошло 11 мая 1919 года, и тогда это стало первым культурным событием после создания УНР. Таким образом показали Европе, что у нас есть своя культура.

      Сразу после украинского флеш-моба начал свое выступление российский "Хор Турецкого" с концертом под названием "Память победы". Он посвящен 74 годовщине окончания Второй мировой войны. Организаторы утверждают, что такое совпадение является случайностью.

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: какие даты предлагают в Раде
      сегодня
      2017
      Теги: Чехия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 мая: спор Зеленского и Порошенко и трибунал относительно пленных моряков
      сегодня , 22:54 Главные новости 10 мая: спор Зеленского и Порошенко и трибунал относительно пленных моряков
      160
      Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      сегодня , 20:30 Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      Роман Маселко 90
      Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      сегодня , 19:30 Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      Альона Захарова 191
      Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      сегодня , 19:00 Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      Ірина Поліщук 710
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сегодня , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 3126
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Чем Трамп оправдывает скандальные решения и как они затронули россиян
       31 января 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук