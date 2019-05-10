Украинцы в Праге отпраздновали юбилей "Щедрика": видео

В столице Чехии решили отпраздновать юбилей "Щедрика". Эту песню напевают чуть ли не во всем мире, а также она стала одним из символов Рождества. Однако далеко не каждый знает, что ее создал украинец.

В Праге состоялось невероятное шоу и флеш-моб, который организовала Украинская Республиканская Капелла “NOW Кредо”. Об этом сообщил в прямом эфире 24 канала журналист "Радио Свобода" Сергей Стеценко.

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Более 80 голосов спели в центре Праги "Щедрик" Николая Леонтовича. Послушать это акапельное исполнение пришло много украинцев, а также посетил событие посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.



Евгений Перебийнис

100 лет назад в Праге впервые в Европе прозвучал "Щедрик". Это произошло 11 мая 1919 года, и тогда это стало первым культурным событием после создания УНР. Таким образом показали Европе, что у нас есть своя культура.

Сразу после украинского флеш-моба начал свое выступление российский "Хор Турецкого" с концертом под названием "Память победы". Он посвящен 74 годовщине окончания Второй мировой войны. Организаторы утверждают, что такое совпадение является случайностью.