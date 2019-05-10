Українці в Празі відсвяткували ювілей "Щедрика": відео

У столиці Чехії вирішили відсвяткувати ювілей "Щедрика". Цю пісню наспівують чи не у всьому світі, а також вона стала одною із символів Різдва. Проте далеко не кожен знає, що її створив українець.

У Празі відбулося неймовірне шоу та флеш-моб, який організували Українську Республіканську Капелу “NOW Кредо”. Про це повідомив у прямому ефірі 24 каналу журналіст "Радіо Свобода" Сергій Стеценко.

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Понад 80 голосів заспівали у центрі Праги "Щедрик" Миколи Леонтовича. Послухати це акапельне виконання прийшло багато українців, а також відвідав подію посол України в Чехії Євген Перебийніс.



Євген Перебийніс

100 років тому в Празі вперше в Європі пролунав "Щедрик". Це відбулося 11 травня 1919 року і тоді це стало першою культурною подією після створення УНР. Таким чином показали Європі, що у нас є своя культура.

Відразу після українського флеш-мобу розпочав свій виступ російський "Хор Турецького" з концертом під назвою "Пам'ять перемоги". Він присвячений 74 річниці закінчення Другої світової війни. Організатори стверджують, що таке збіг є випадковістю.