Украинцы Венгрии требуют у своего депутата сложить мандат за поездку в Крым

Представители украинской общины призвали депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого сложить мандат. В прошлом году он посещал оккупированный Крым.

Об этом говорится в заявлении общества "Украинцев Венгрии", опубликованном на их странице Facebook.

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Заявление подписано представительницей украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригиттой Суперак и президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрием Кравченко, которые решительно осуждают поступок депутата.

Мы резко осуждаем любые посещения депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что община украинцев Венгрии считает абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, которые не совместимы со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, и призывает его сложить полномочия и сдать мандат.



Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп поддержала заявление украинцев Венгрии.

Ранее сообщалось, что практиковаться на территорию аннексированного полуострова отправили группу студентов 1-3 курсов, которые учатся на специалистов в туристической отрасли в Сумском педагогическом университете.