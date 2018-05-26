Украинцы Венгрии требуют у своего депутата сложить мандат за поездку в Крым
Представители украинской общины призвали депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого сложить мандат. В прошлом году он посещал оккупированный Крым.
Об этом говорится в заявлении общества "Украинцев Венгрии", опубликованном на их странице Facebook.
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Заявление подписано представительницей украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригиттой Суперак и президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрием Кравченко, которые решительно осуждают поступок депутата.
Мы резко осуждаем любые посещения депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что община украинцев Венгрии считает абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, которые не совместимы со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, и призывает его сложить полномочия и сдать мандат.
Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп поддержала заявление украинцев Венгрии.
Ранее сообщалось, что практиковаться на территорию аннексированного полуострова отправили группу студентов 1-3 курсов, которые учатся на специалистов в туристической отрасли в Сумском педагогическом университете.