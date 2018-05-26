Українці Угорщини вимагають у свого депутата скласти мандат за поїздку до Криму

Представники української громади закликали депутата Державного самоврядування українців Угорщини Анатолія Бурого скласти мандат. Минулого року він відвідував окупований Крим.

Про це йдеться в заяві громади "Українців Угорщини", що опублікована на їхній сторінці Facebook.

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Заява підписана представницею української меншості в парламенті Угорщини Бригіттою Суперак та президентом Державного самоврядування українців Угорщини Юрієм Кравченком, які рішуче засуджують вчинок депутата.

Ми різко засуджуємо будь-які відвідини депутатами українських самоврядувань окупованих територій України та участь в офіційних заходах, організованих окупаційною владою,

– написано в заяві.

Зазначається, що громада українців Угорщини вважає абсолютно неприйнятними дії депутата Анатолія Бурого, які не сумісні зі статусом депутата Державного самоврядування українців Угорщини, та закликає його скласти повноваження та здати мандат.

Посол України в Угорщині Любов Непоп підтримала заяву українців Угорщини.

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